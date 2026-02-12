Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αυτή είναι η νέα γέφυρα που θα συνδέει την Ελλάδα με την Τουρκία - Πού θα κατασκευαστεί

Το νέο έργο θα συμβάλλει στην απρόσκοπτη ροή της κυκλοφορίας, τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και την περαιτέρω ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας.

Με αφορμή το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας που πραγματοποιήθηκε εχθές στην Άγκυρα και συμμετείχε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, αναδείχθηκε η ανάγκη συνέχισης της διμερούς συνεργασίας για τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων διασυνοριακών οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων.

Στο πλαίσιο εξεύρεσης δυνατοτήτων ενίσχυσης της συνδεσιμότητας των δύο χωρών και ακολούθως, της ενίσχυσης των εμπορικών συναλλαγών και τουρισμού, οι δύο πλευρές εργάζονται για τη κατασκευή δεύτερης συνοριακής οδικής γέφυρας στο συνοριακό πέρασμα Κήπων - Υψάλων, καθώς η αποτελεσματική σύνδεση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών είναι κρίσιμη.

Η υφιστάμενη γέφυρα μήκους 800 μ. θεμελιώθηκε το 1954 και αποτελεί το πιο σημαντικό οδικό σύνορο μεταξύ των δύο κρατών αλλά και μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας. Πλέον, όμως, έχει φτάσει στα όριά της όσον αναφορά την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και ως εκ τούτου κρίνεται επιτακτική η ανάγκη κατασκευής μίας ακόμη υποδομής που θα επωμισθεί μέρος του αυξημένου φόρτου.

Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, εποπτεύουσα αρχή είναι η Εγνατία Οδός Α.Ε. η οποία έχει αναθέσει στις εταιρείες Μαυράκης και Egis την ωρίμανση του έργου, με τη κατασκευή του ελληνικού τμήματος να έχει αναλάβει η Εγνατία Οδός Α.Ε. και η KGM για το τουρκικό.

Η «Γέφυρα Φιλίας» θα βρίσκεται δίπλα στην υφιστάμενη γέφυρα, και θα είναι καλωδιωτή “extradosed” τριών ανοιγμάτων, με μήκος 441 μέτρα και πλάτος 31,5 μέτρα, εκ των οποίων τα 150 μέτρα θα βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας, και 291 στη τουρκική. Θα έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, λωρίδα έκτακτης ανάγκης και πλευρικές διαμορφώσεις πεζοδρομίων για τον κάθε κλάδο.

Πηγή: carandmotor.gr

