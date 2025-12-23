Το αιχμηρό σχόλιο της Τζένιφερ Λόρενς στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο για τις σχέσεις του - Πώς αντέδρασε ο ηθοποιός

Σε πρόσφατη κοινή συνέντευξή τους στο «Actors on Actors» του Variety, η ηθοποιός άφησε για λίγα δευτερόλεπτα άφωνο τον Λεονάρντο ντι Κάπριο με ένα σχόλιό της που αφορούσε το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας.

Το αιχμηρό σχόλιο της Τζένιφερ Λόρενς στον Λεονάρντο ντι Κάπριο

Οι συμπρωταγωνιστές της ταινίας «Don’t Look Up» συζητούσαν για τις νέες τους δουλειές, όταν η Τζένιφερ Λόρενς αναφέρθηκε στον ρόλο του Ντι Κάπριο ως πατέρα μιας έφηβης κόρης στη φιλόδοξη για Όσκαρ ταινία «One Battle After Another».

«Θα ήθελα πραγματικά πολύ να σε δω στον ρόλο του μπαμπά. Λυπάμαι που δεν έχεις μια έφηβη κόρη. Σου πάει πολύ» είπε η Λόρενς γελώντας, λίγο πριν η κάμερα στραφεί στον ηθοποιό, ο οποίος έμοιαζε να μην ξέρει πώς να αντιδράσει στο σχόλιό της.

«Για μια στιγμή φάνηκε ο τρόμος στο πρόσωπό του»: Πώς αντέδρασαν οι χρήστες στα social

Οι χρήστες των social media έσπευσαν να σχολιάσουν την αμήχανη στιγμή, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι ο Ντι Κάπριο είτε δεν κατάλαβε πλήρως το υπονοούμενο της Λόρενς είτε ενοχλήθηκε, αλλά διατήρησε την ψυχραιμία του.

«Νομίζω πως και οι δύο είχαν απόλυτη επίγνωση του τι έκανε εκείνη, και όλων των φημών γύρω από εκείνον και τις πολύ νεότερες γυναίκες», σχολίασε ένας θαυμαστής. «Για μια στιγμή φάνηκε τρόμος στο πρόσωπό του», αστειεύτηκε ένας δεύτερος. «Δείχνει σαν να πεθαίνει από μέσα του την ώρα που εκείνη μιλάει!», έγραψε ένας τρίτος.

«Αν υπάρχει κάτι που ο Λίο απεχθάνεται περισσότερο από το να βγαίνει με γυναίκες άνω των 25 είναι το να αναγκάζεται να ακούει γυναίκες άνω των 30», σχολίασε σκωπτικά κάποιος άλλος. «Ουρλιάζω - ουσιαστικά του λέει να αρχίσει να βγαίνει με γυναίκες της ηλικίας του, γιατί θα ήταν πραγματικά ένας υπέροχος πατέρας! Βασίλισσα!», έγραψε ακόμη ένας θαυμαστής.

Πηγή: iefimerida.gr