Reunion «Παρά Πέντε»: Η Ζέτα Μακρυπούλια επέστρεψε ως Αμαλία στο επετειακό του - Tραγούδησε το «Φιλί, φιλί» (βίντεο)

Η Ζέτα Μακρυπούλια επέστρεψε στον ρόλο που την έκανε ευρύτερα γνωστή, μπαίνοντας ξανά στα παπούτσια της Αμαλίας στο επετειακό reunion της σειράς «Παρά Πέντε».

Η ηθοποιός βρέθηκε στη σκηνή μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη, τη Σμαράγδα Καρύδη, την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, τον Αργύρη Αγγέλο και την Αγγελική Λάμπρη, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την πρώτη τηλεοπτική προβολή της σειράς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, η Ζέτα Μακρυπούλια αναβίωσε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές της Αμαλίας, ερμηνεύοντας το εμβληματικό «Φιλί, φιλί» με την ιδιαίτερη προφορά που αγαπήθηκε από το κοινό. Η εμφάνισή της γέμισε νοσταλγία τους θεατές και προκάλεσε ενθουσιώδεις αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.