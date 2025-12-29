Bob Ross: Η αληθινή ιστορία πίσω από τα διάσημα σγουρά μαλλιά του

Τα μαλλιά του Bob Ross αποτέλεσαν ίσως το πιο αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό του δημοφιλούς και αγαπητού τηλεοπτικού ζωγράφου.

Ωστόσο, φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν ξανά από το παρελθόν του, είναι η απόδειξη, ότι η εμβληματική του «αφάνα» δεν ήταν φυσική επιλογή στυλ, αλλά ένας πρακτικός τρόπος για να εξοικονομεί χρήματα.

Αν και οι σγουρές μπούκλες του έγιναν σήμα κατατεθέν μέσα από την εκπομπή «The Joy of Painting» του PBS, σε φωτογραφίες από την περίοδο που υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ εμφανίζεται με κοντά, ίσια μαλλιά. Ασπρόμαυρα στιγμιότυπα αποκαλύπτουν έναν εντελώς διαφορετικό Bob Ross, ενώ φωτογραφία από τον επίσημο ιστότοπό του τον παρουσιάζει σε νεαρή ηλικία με εντελώς άλλη κόμμωση.

Bob Ross: Η αποκάλυψη για τα φυσικά του μαλλιά

Η αποκάλυψη για τα φυσικά του μαλλιά έγινε από τη συνεργάτιδά του, Annette Kowalski, η οποία είχε δηλώσει το 2016 στο NPR: «Είχε τη φαεινή ιδέα ότι θα μπορούσε να εξοικονομήσει χρήματα από τα κουρέματα. Έτσι άφησε τα μαλλιά του να μακρύνουν, έκανε περμανάντ και αποφάσισε ότι δεν θα χρειαζόταν ποτέ ξανά κούρεμα».

Η περμανάντ αυτή εξελίχθηκε στο πιο χαρακτηριστικό του γνώρισμα και χρησιμοποιήθηκε ακόμη και στο λογότυπο της εταιρείας του. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η Kowalski, η επιλογή αυτή δεν τον έκανε πάντα χαρούμενο.

«Δεν μπορούσε ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ να αλλάξει τα μαλλιά του και αυτό τον εξόργιζε. Κουράστηκε από αυτά τα σγουρά μαλλιά», είπε.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Kowalski μιλούσε για το θέμα. Το 2015 είχε πει στο Mental Floss: «Όταν δημιουργήσαμε μια σειρά με χρώματα και πινέλα, βάλαμε πάνω τη φωτογραφία του. Το λογότυπο είναι μια εικόνα του Μπομπ με αυτά τα μαλλιά, οπότε δεν μπορούσε ποτέ να τα κόψει. Δεν ήταν πάντα χαρούμενος γι’ αυτό».

Bob Ross: Η καριέρα, η ασθένεια και τα τελευταία χρόνια

Πριν από την τηλεοπτική του καριέρα, ο Ross υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, όμως λόγω του ύψους του και άλλων προβλημάτων, δεν μπορούσε να ακολουθήσει εκπαίδευση και τοποθετήθηκε σε θέση γραφείου.

Ήταν εκείνη την περίοδο που έκανε το πρώτο του μάθημα ζωγραφικής, κάτι που τον έβαλε στον δρόμο για να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αμερικανικής τηλεόρασης -και όχι μόνο. Προς το τέλος της τηλεοπτικής του πορείας, παρότι ήταν άρρωστος, ο Ρος φορούσε περούκα για να διατηρεί το χαρακτηριστικό του look και να κρατήσει την κατάσταση της υγείας του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο γιος του, Steve Ross, θα περιέγραφε αργότερα τα τελευταία χρόνια της ζωής του πατέρα του, ενώ πάλευε με το λέμφωμα. «Δεν είχε καθόλου μαλλιά», έχει πει στο παρελθόν ο Steve. «Ήταν πολύ αδύνατος, τόσο αδύνατος. Και έπρεπε να του βρέχουμε τα χείλη, γιατί δεν μπορούσε να πιει».

Το «Joy of Painting»

Η εκπομπή «The Joy of Painting» έκανε πρεμιέρα στο PBS το 1983 και προβλήθηκε για 31 σεζόν, με τον Bob Ross να διδάσκει στους θεατές να δημιουργούν τοπία σε λιγότερο από 30 λεπτά χρησιμοποιώντας τεχνικές ελαιογραφίας «wet-on-wet». Πέρα από τα μαθήματα, η εκπομπή έγινε διάσημη για την συμπεριφορά του Ross, τις εμβληματικές φράσεις του όπως «happy little trees» (χαρούμενα δέντρα) και τον τρόπο με τον οποίο έκανε τους θεατές να νιώθουν ότι ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει τέχνη. Ο Ross πέθανε τον Ιούλιο του 1995 σε ηλικία 52 ετών.

