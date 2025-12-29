Πυρκαγιές: Αιτήματα από 18 κοινότητες για προσωρινά πράσινα σημεία – Τα πλάνα του κράτους

Με τη λειτουργία προσωρινών πράσινων σημείων σε κοινότητες και πράσινων περιπτέρων σε απομακρυσμένες περιοχές προσπαθεί το κράτος να καλύψει το κενό σε σημεία απόρριψης αποβλήτων στην ύπαιθρο, το οποίο συνδέεται με το μέχρι στιγμής άλυτο ζήτημα της δημιουργίας παράνομων σκυβαλότοπων, από τους οποίους συχνά ξεσπούν πυρκαγιές.

Μέχρι στιγμής 18 κοινότητες υπέβαλαν στο Τμήμα Περιβάλλοντος αιτήματα για δημιουργία προσωρινών πράσινων σημείων εντός των ορίων τους, ώστε να προωθηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, δήλωσε στον «Π» η ανώτερη λειτουργός Περιβάλλοντος, Ιωάννα Κωνσταντινίδου. Ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις, πρόσθεσε, αφορούν αίτημα για παραχώρηση κρατικής ή τουρκοκυπριακής γης, τα οποία θα μελετηθούν, ενώ ο στόχος είναι η δημιουργία 20 τέτοιων σημείων παγκύπρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Οκτώβριο σε δηλώσεις του στον «Π» ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων, Ανδρέας Κιτρομηλίδης θέλησε να καταστήσει σαφές ότι η υλοποίηση αυτού του στόχου περνά μέσα από τον σκόπελο της έλλειψης διαθέσιμης κοινοτικής γης. Για αυτόν τον σκοπό οι κοινότητες θα απευθύνονταν, σημείωσε, στο Τμήμα Κτηματολογίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να μεριμνήσει για την προσωρινή παραχώρηση κυβερνητικής γης. Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα ότι εντός του 2026 θα παραχωρηθούν αυτοί οι χώροι από το Τμήμα Κτηματολογίου. Σημείωσε ότι η Ένωση και το Τμήμα Περιβάλλοντος συμφώνησαν ότι το κράτος θα καλύψει τα έξοδα για τα σκιπ εντός των πράσινων σημείων, όπου θα τοποθετούνται από τους πολίτες υλικά, όπως ξυλεία, πλαστικά και ηλεκτρικές συσκευές.

Διαβάστε επίσης: Καιγόμαστε από τα σκουπίδια μας - Δημόσιοι κίνδυνοι ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ και ΟΕΔΑ

Τα 20 προσωρινά πράσινα σημεία θα λειτουργούν μέχρις ότου αυξηθεί το δίκτυο που διαχειρίζεται το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, τόνισε η κα Κωνσταντινίδου. Σήμερα λειτουργούν 29 πράσινα σημεία στις πόλεις και τον περιαστικό ιστό. Από αυτά, τρία είναι νέες προσθήκες, σε Αγία Νάπα, Τρούλλους και Αυδήμου, εξήγησε, ενώ πρόσφατα αναβαθμίστηκε το πράσινο σημείο στην Αλάμπρα. Στόχος είναι μέχρι το 2028 να δημιουργηθούν άλλα 11 πράσινα σημεία, με τα 6 εντός του 2026. Συγκεκριμένα 6 στην επαρχία Λευκωσίας, ένα στη Λάρνακα, δύο στην ελεύθερη Αμμόχωστο και δύο στη Λεμεσό.

Εκτός από τα προσωρινά πράσινα σημεία, οι σημερινές ανάγκες για απόρριψη σκυβάλων στην ύπαιθρο, και συγκεκριμένα σε μικρές και απομακρυσμένες κοινότητες, θα καλυφθούν και από 50 πράσινα περίπτερα (κοντέινερ), όπου θα μπορούν οι κάτοικοι να απορρίπτουν ανακυκλώσιμα υλικά. Σύμφωνα με την κα Κωνσταντινίδου, η τοποθέτησή τους ολοκληρώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο και εκκρεμεί η ηλεκτροδότηση. Σε αυτό το σημείο τόνισε ότι 20 πράσινα περίπτερα θα λειτουργούν ως μικρά πράσινα σημεία, υπό την έννοια ότι δίπλα από αυτά θα τοποθετηθεί ένα κοντέινερ, το οποίο θα συλλέγει ογκώδη απόβλητα.

Ιστορικό μεγάλων πυρκαγιών από παράνομους σκυβαλότοπους

Οι μεγαλύτερες σε έκταση πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων, λόγω καύσης αποβλήτων σε παράνομους σκυβαλότοπους, όπως τις κατέγραψε το περιβαλλοντικό ίδρυμα Terra Cypria και κατέθεσε στη Βουλή με αφορμή τη συζήτηση για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Λεμεσό τον περασμένο Ιούλιο, είναι:

11/06/2024. Επαρχία Πάφου. Κοινότητες Δρυνιά – Πολέμι – Κούρδακα – Χούλου – Λεμώνα – Ψάθι – Άγιος Δημητριανός – Αμαργέτη. Τοποθεσία: Σκλινιτζιά. Περιοχές: Κοιλάδα Έζουσας και Γκρεμοί Έζουσας. Αιτία η καύση αποβλήτων. Καμένη έκταση 1.490 εκτάρια.

04/08/2023. Επαρχία Λεμεσού. Κοινότητες Ύψωνας – Άλασσα – Αψιού – Κορφή – Απεσιά – Παραμύθα – Φασούλα – Γεράσα. Περιοχή Βατί. Αιτία η καύση αποβλήτων. Καμένη έκταση 882 εκτάρια.

2/08/2011. Επαρχία Λεμεσού. Κοινότητα Ανώγυρα. Τοποθεσία Καψάλια. Περιοχή Χα Ποτάμι. Αιτία η καύση αποβλήτων. Καμένη έκταση 665 εκτάρια.