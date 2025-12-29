Τι θα θέσει ο Νετανιάχου στο τραπέζι με τον Τραμπ

Ισραηλινά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η Ουάσινγκτον αυξάνει την πίεση στο Ισραήλ προκειμένου να ξεκινήσει τη δεύτερη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας λίγο πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αυτό θα οδηγούσε σε περαιτέρω αποσύρσεις των Ισραηλινών από τη Λωρίδα και από τον Λίβανο χωρίς να αφοπλιστεί η Χαμάς και η Χεζμπολάχ.

Ισραηλινοί στρατιωτικοί αναλυτές πιστεύουν σήμερα ότι η αποστολή του Νετανιάχου κατά τη συνάντηση με τον Τραμπ θα είναι να αποτρέψει τέτοιες συμφωνίες. Σύμφωνα με τον Ρον Μπεν-Γισάι, στρατιωτικό αναλυτή της εφημερίδας Yedioth Ahronoth, ορισμένοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας πιστεύουν ότι η σχέση μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ είναι «καλή και πιο εγκάρδια από ό,τι παρουσιάζεται στα μέσα ενημέρωσης, και ότι ο Τραμπ νοιάζεται πραγματικά για την ασφάλεια του Ισραήλ και των πολιτών του».

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν για την προετοιμασία της συνάντησης Νετανιάχου με τον Τραμπ, αξιωματούχοι ασφαλείας παρουσίασαν «τις ελάχιστες απαιτήσεις που, εάν ικανοποιηθούν, θα είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του Ισραήλ τα επόμενα χρόνια. Αυτές διατυπώθηκαν ως αρχές, όχι ως απαιτήσεις ασφαλείας. Ο Νετανιάχου θα ζητήσει από τον Τραμπ να εγκρίνει και να υποστηρίξει αυτές τις αρχές πολιτικά και στρατιωτικά σε όλα τα μέτωπα. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο Τραμπ θα συμφωνήσει με αυτές».

Ο Μπεν-Γισάι συνέχισε ότι ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει να μειώσει την επιρροή του Κατάρ και της Τουρκίας στον Τραμπ, «και να εξασφαλίσει αμερικανική βοήθεια για τη διατήρηση του ποιοτικού στρατιωτικού πλεονεκτήματος του Ισραήλ και να επιβάλει περιορισμούς στην προμήθεια προηγμένων όπλων στο Κατάρ, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία».

Οι επιδιώξεις Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου θα παρουσιάσει στον Τραμπ «πέντε θέσεις», όπως συνέστησαν οι αξιωματούχοι ασφαλείας. Η πρώτη είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και άλλων ένοπλων οργανώσεων. Η δεύτερη είναι «η αποσυναρμολόγηση και η καταστροφή των στρατιωτικών υποδομών πάνω και κάτω από το έδαφος, έτσι ώστε η επανέναρξη των εχθροπραξιών να είναι αδύνατη». Η τρίτη θέση είναι «η αποτροπή της ανοικοδόμησης των στρατιωτικών δυνατοτήτων». Η τέταρτη θέση είναι «η δημιουργία διεθνών μηχανισμών επιβολής για την εφαρμογή του αφοπλισμού και την αποτροπή της ανοικοδόμησης των στρατιωτικών δυνατοτήτων». Η πέμπτη θέση είναι ένα «πράσινο φως από τις ΗΠΑ για το Ισραήλ να ενεργεί ανεξάρτητα και χωρίς προηγούμενο συντονισμό κάθε φορά που το Ισραήλ εντοπίζει παραβίαση αυτών των ισραηλινών απαιτήσεων».

Σύμφωνα με τον Μπεν-Γισάι, εάν ο Τραμπ απαιτήσει από τον Νετανιάχου να αποσυρθεί το Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν συστήσει ότι «εφόσον η Χαμάς και η περιοχή που ελέγχει στο δυτικό τμήμα της Λωρίδας δεν αφοπλιστούν, ο ισραηλινός στρατός δεν θα πραγματοποιήσει άλλη αποχώρηση».

Όσον αφορά στον Λίβανο, ο Νετανιάχου θα απαιτήσει να μην υπάρχει ένοπλη παρουσία της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, να μην επιχειρήσει η Χεζμπολάχ να ανοικοδομήσει τις δυνατότητές της νότια και βόρεια του ποταμού Λιτάνι, να αποσυναρμολογηθούν οι πυραυλικές της δυνατότητες και «η λιβανική κυβέρνηση να καταστήσει σαφές στη Χεζμπολάχ ότι επιθυμεί ειρήνη με το Ισραήλ και ότι δεν υπάρχει χώρος για ένοπλες οργανώσεις εκτός από τον λιβανέζικο στρατό».

Το Ισραήλ απαιτεί επίσης «συνεχή ελευθερία δράσης, πλήρη και ανεξάρτητη, στον Λίβανο», σύμφωνα με τον Μπεν-Γισάι. Ο Νετανιάχου είναι πιθανό να πει στον Τραμπ ότι το Ισραήλ «θα εντείνει τις προσπάθειές του να αναγκάσει την λιβανέζικη κυβέρνηση να διαλύσει τη Χεζμπολάχ». Ο ισραηλινός στρατός πιστεύει ότι «ο Τραμπ ελέγχει τη χρηματοδότηση και την ανοικοδόμηση του Λιβάνου και, ως εκ τούτου, η επιρροή του στην κυβέρνηση του Λιβάνου και στους διεθνείς υποστηρικτές της είναι κρίσιμη. Παραμένει ασαφές εάν ο Τραμπ θα πειστεί από τα επιχειρήματα του Νετανιάχου και ποια πολιτική θα υιοθετήσει τελικά», πρόσθεσε ο Μπεν-Γισάι.

Σχετικά με το Ιράν, το Ισραήλ απαιτεί μια διεθνή συμφωνία που θα εξαλείφει το πυρηνικό του πρόγραμμα, θα περιορίζει την ανάπτυξη και ανάπτυξη πυραύλων και drones, θα αποτρέπει την ιρανική κυριαρχία μέσω των αντιπροσώπων του και θα περιλαμβάνει «παρεμβατική και συνεχή διεθνή εποπτεία».

Ο Μπεν-Γισάι σημείωσε ότι οι εκτιμήσεις στο Ισραήλ δείχνουν ότι ο Τραμπ επιθυμεί να αποφύγει τις αντιπαραθέσεις στη Μέση Ανατολή και ότι ο κυρίαρχος στρατηγικός του στόχος είναι να τερματίσει τους πολέμους στην περιοχή. «Επομένως», είπε, «η κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών φοβάται μια «κακή συμφωνία» με το Ιράν. Κατά συνέπεια, το κατεστημένο ασφαλείας συνέστησε στον Νετανιάχου κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ να επιδιώξει δύο στόχους: να αποτρέψει την υπογραφή μιας κακής συμφωνίας με το Ιράν και, εάν δεν επιτευχθεί μια «καλή συμφωνία», να συζητήσει με τον Τραμπ τρόπους αντιμετώπισης του Ιράν».

Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός αναλυτής της Haaretz, Amos Harel, επεσήμανε ότι η συνάντηση του Νετανιάχου με τον Τραμπ «δεν προμηνύει απαραίτητα μια ανοιχτή αντιπαράθεση μεταξύ τους. Έχουν λόγους να συνεργαστούν. Ο Τραμπ χρειάζεται τον Νετανιάχου για να προωθήσει αυτό που επιδιώκει να παρουσιάσει ως το σημαντικότερο επίτευγμα της περιφερειακής του πολιτικής – δηλαδή, τη μετάβαση στη δεύτερη φάση στη Γάζα. Αυτό αναμένεται να συμβεί μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα. Επιπλέον, ο Νετανιάχου πρέπει να αποφύγει μια σύγκρουση με τον Τραμπ, καθώς οποιαδήποτε τέτοια σύγκρουση θα επηρέαζε αρνητικά την ήδη επισφαλή πολιτική του θέση στο εσωτερικό».

Πρόσθεσε ότι, σε αντίθεση με τις διαφωνίες του Νετανιάχου με τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, «η διαμάχη είναι πιο σοβαρή με τον Τραμπ. Ο Νετανιάχου θα πρέπει να προσπαθήσει να λάβει αποζημίωση από τον Τραμπ σε αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις που απαιτούνται από αυτόν στη Λωρίδα της Γάζας. Τώρα, είναι δύσκολο να δούμε μεγάλη πιθανότητα ενός σεναρίου στο οποίο θα καταφέρει να πείσει τον Τραμπ να μην προχωρήσει προς το δεύτερο στάδιο, παρά τον προφανή κίνδυνο η Χαμάς να συνεχίσει να προσκολλάται στην εξουσία και τη στρατιωτική της δύναμη δυτικά της κίτρινης γραμμής στη Λωρίδα».

Πηγή: Elnashra / ertnews.gr