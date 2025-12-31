Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Το πιο υγιεινό μέλι δεν είναι το γλυκό: Η αλήθεια για το πικρό μέλι της Ελλάδας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αν σας έλεγαν ότι το πιο υγιεινό μέλι δεν είναι γλυκό αλλά πικρό θα σας φαινόταν απίστευτο; Και όμως η επιστήμη απέδειξε πως το πικρό μέλι της Ελλάδας είναι το πιο υγιεινό και θρεπτικό. Ας τα βάλουμε σε μία σειρά.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει τις κατάλληλες κλιματικές συνθήκες για την παραγωγή ποιοτικών μονοανθικών μελιών, το μέλι κουμαριάς παραμένει προϊόν περιορισμένης παραγωγής. Λίγοι μελισσοκόμοι ασχολούνται συστηματικά με τη συλλογή του, ενώ η έλλειψη ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού και η απουσία συγκεκριμένων νομοθετικών κριτηρίων καθιστούν δύσκολη την εμπορική του αξιοποίηση. Ως αποτέλεσμα, σημαντικές ποσότητες μένουν αδιάθετες.

Την ίδια στιγμή, καθώς οι προτιμήσεις των καταναλωτών στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς τα ιδιαίτερα και λειτουργικά τρόφιμα, το μέλι κουμαριάς φαίνεται ότι θα αποκτήσει αναγνώριση και δυναμική τα επόμενα χρόνια και αυτό θα συμβεί γιατί η επιστήμη βάζει στο μικροσκόπιο την θρεπτική του αξία και αποδεικνύει ό,τι το «πιο πικρό μέλι είναι η πιο γλυκιά ανακάλυψη»

Πώς το αναγνωρίζουμε;

Πρόκειται για μονοανθικό μέλι με έντονα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, πικρή επίγευση, βοτανικό άρωμα και υψηλή περιεκτικότητα σε φαινολικά συστατικά. Από φυσικοχημικής άποψης χαρακτηρίζεται από ανοιχτό καφέ χρώμα, υψηλή υγρασία και δεν οξειδώνεται εύκολα. Κρυσταλλώνει και γίνεται συμπαγές, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνει τους καταναλωτές, παρότι αποτελεί ένδειξη αυθεντικότητας και φυσικότητας.

Τι έδειξε η επιστήμη

Η πρόσφατη μελέτη με τίτλο «Χημικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του μελιού από κουμαριά (Arbutus unedo L.) της Δυτικής Ελλάδας» που δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Foods (23/4/2025), επιχειρεί να καλύψει το κενό μεταξύ μελισσοκομίας και κατανάλωσης, αναδεικνύοντας την ανάγκη για καθιέρωση σαφών ποιοτικών προτύπων και την προώθησή του ως ένα τρόφιμο υψηλής διατροφικής αξίας, με διακριτή ταυτότητα και ιδιαίτερη γευστική υπογραφή.

Για τους σκοπούς της έρευνας αναλύθηκαν 37 δείγματα μελιού κουμαριάς από τη Δυτική Ελλάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι περιέχει υψηλά ποσοστά σε ουσίες που σχετίζονται με ευεργετικές ιδιότητες για την ανθρώπινη υγεία καθώς έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση.  Πιο συγκεκριμένα, είναι σημαντική η παρουσία φαινολικών ενώσεων, με κυρίαρχο το ομογεντισικό οξύ (μια οργανική ένωση που σχετίζεται με τη διαταραχή του μεταβολισμού της φαινυλαλανίνης και της τυροσίνης), αλλά και κουερσιτρίνη (ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που δρα κατά των αλλεργιών και των φλεγμονών και προστατεύει τις φλέβες και τα αγγεία), ελλαγικό οξύ (μπορεί να μειώσει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων), p-κουμαρικό οξύ (βοηθάει στην εξουδετέρωση των επιβλαβών ελεύθερων ριζών) και ρουτίνη (ισχυρό αντιοξειδωτικό που δρα κατά των αλλεργιών και των φλεγμονών και προστατεύει τις φλέβες και τα αγγεία).

cantina.protothema.gr

Tags

Buzzlife

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα