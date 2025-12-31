Το πιο υγιεινό μέλι δεν είναι το γλυκό: Η αλήθεια για το πικρό μέλι της Ελλάδας

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει τις κατάλληλες κλιματικές συνθήκες για την παραγωγή ποιοτικών μονοανθικών μελιών, το μέλι κουμαριάς παραμένει προϊόν περιορισμένης παραγωγής. Λίγοι μελισσοκόμοι ασχολούνται συστηματικά με τη συλλογή του, ενώ η έλλειψη ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού και η απουσία συγκεκριμένων νομοθετικών κριτηρίων καθιστούν δύσκολη την εμπορική του αξιοποίηση. Ως αποτέλεσμα, σημαντικές ποσότητες μένουν αδιάθετες.

Την ίδια στιγμή, καθώς οι προτιμήσεις των καταναλωτών στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς τα ιδιαίτερα και λειτουργικά τρόφιμα, το μέλι κουμαριάς φαίνεται ότι θα αποκτήσει αναγνώριση και δυναμική τα επόμενα χρόνια και αυτό θα συμβεί γιατί η επιστήμη βάζει στο μικροσκόπιο την θρεπτική του αξία και αποδεικνύει ό,τι το «πιο πικρό μέλι είναι η πιο γλυκιά ανακάλυψη»

Πώς το αναγνωρίζουμε;

Πρόκειται για μονοανθικό μέλι με έντονα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, πικρή επίγευση, βοτανικό άρωμα και υψηλή περιεκτικότητα σε φαινολικά συστατικά. Από φυσικοχημικής άποψης χαρακτηρίζεται από ανοιχτό καφέ χρώμα, υψηλή υγρασία και δεν οξειδώνεται εύκολα. Κρυσταλλώνει και γίνεται συμπαγές, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνει τους καταναλωτές, παρότι αποτελεί ένδειξη αυθεντικότητας και φυσικότητας.

Τι έδειξε η επιστήμη

Η πρόσφατη μελέτη με τίτλο «Χημικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του μελιού από κουμαριά (Arbutus unedo L.) της Δυτικής Ελλάδας» που δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Foods (23/4/2025), επιχειρεί να καλύψει το κενό μεταξύ μελισσοκομίας και κατανάλωσης, αναδεικνύοντας την ανάγκη για καθιέρωση σαφών ποιοτικών προτύπων και την προώθησή του ως ένα τρόφιμο υψηλής διατροφικής αξίας, με διακριτή ταυτότητα και ιδιαίτερη γευστική υπογραφή.

Για τους σκοπούς της έρευνας αναλύθηκαν 37 δείγματα μελιού κουμαριάς από τη Δυτική Ελλάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι περιέχει υψηλά ποσοστά σε ουσίες που σχετίζονται με ευεργετικές ιδιότητες για την ανθρώπινη υγεία καθώς έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Πιο συγκεκριμένα, είναι σημαντική η παρουσία φαινολικών ενώσεων, με κυρίαρχο το ομογεντισικό οξύ (μια οργανική ένωση που σχετίζεται με τη διαταραχή του μεταβολισμού της φαινυλαλανίνης και της τυροσίνης), αλλά και κουερσιτρίνη (ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που δρα κατά των αλλεργιών και των φλεγμονών και προστατεύει τις φλέβες και τα αγγεία), ελλαγικό οξύ (μπορεί να μειώσει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων), p-κουμαρικό οξύ (βοηθάει στην εξουδετέρωση των επιβλαβών ελεύθερων ριζών) και ρουτίνη (ισχυρό αντιοξειδωτικό που δρα κατά των αλλεργιών και των φλεγμονών και προστατεύει τις φλέβες και τα αγγεία).

