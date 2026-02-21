Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Καθαρισμός σε χρόνο ρεκόρ μετά τη μεγάλη Αποκριάτικη παρέλαση του Παφίτικου Καρναβαλιού 2026

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Με άμεσο και απόλυτα συντονισμένο καθαρισμό ολοκληρώθηκε η  μέρα της μεγάλης Αποκριάτικης Παρέλασης του Παφίτικου Καρναβαλιού 2026.

Αμέσως μετά τη λήξη των εκδηλώσεων, τα συνεργεία του Δήμου Πάφου εργάστηκαν εντατικά, επιτυγχάνοντας και φέτος καθαρισμό σε χρόνο ρεκόρ.

Η παρέλαση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και άρτιο συντονισμό, χαρίζοντας στην πόλη μας μια ημέρα γεμάτη χρώμα, ρυθμό και ενθουσιασμό.

 Με οργανωμένο σχεδιασμό, κατάλληλο εξοπλισμό και συντονισμένη δράση, η διαδρομή αποκαταστάθηκε άμεσα, διασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή επαναφορά της κυκλοφοριακής ροής.

Το προσωπικό του Δήμου, όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες και η Τροχονομία έδωσαν για ακόμη μία φορά τον καλύτερό τους εαυτό, αποδεικνύοντας ότι πίσω από κάθε μεγάλη γιορτή βρίσκεται μια ομάδα ανθρώπων που εργάζεται με συνέπεια, επαγγελματισμό και αγάπη για την Πάφο, καταλήγει σε ανακοίνωση του ο Δ.Πάφου.

