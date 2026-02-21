Αβέρωφ Νεοφύτου: Η Ιωάννα Κέκκου ήταν η ρίζα που κράτησε ζωντανό τον Κορμακίτη

Ο πρώην Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και Βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου, προέβη σε δηλώσεις για την εκδημία της κυρίας Ιωάννας Κέκκου, της γηραιότερης εγκλωβισμένης του Κορμακίτη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών.

Όπως ανέφερε, πένθιμα κτύπησαν οι καμπάνες στον Κορμακίτη αποχαιρετώντας μια γυναίκα που έζησε όλες τις ιστορικές στροφές του τόπου, ελπίδες, ανατροπές και ξεριζωμούς, χωρίς ποτέ να αξιωθεί να δει τη λύση που καρτερούσε μέχρι την τελευταία της ανάσα.

Ο κ. Νεοφύτου σημείωσε ότι η παρουσία τους εκεί ήταν ένδειξη ελάχιστου φόρου τιμής, «σκύβοντας ταπεινά το κεφάλι στο μεγαλείο μιας γυναίκας που επέλεξε με ευθύνη τον εγκλωβισμό για να υπάρχει φως, για να μπορεί τούτος ο τόπος να αναπνέει».

Τόνισε πως η κυρία Κέκκου δεν ήταν απλώς εγκλωβισμένη, αλλά βαθιά ριζωμένη στον τόπο της.

«Ριζωμένη σε γη που δεν εγκατέλειψε, σε σπίτι που δεν άφησε να σβήσει, σε μνήμη που δεν πρόδωσε. Έμεινε για να θυμίζει πως ακόμη είμαστε εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τις στερήσεις, τη μοναξιά και την απουσία παιδιών και εγγονιών από την καθημερινότητά της, δεν λύγισε.

«Όπως οι ρίζες, αθέατες αλλά εκεί, άντεξε στο σκοτάδι, κράτησε το χώμα δεμένο, κράτησε όρθιο τον κορμό», υπογράμμισε.

Καταλήγοντας, επεσήμανε ότι οι εγκλωβισμένοι σιγά σιγά φεύγουν και οι θέσεις αδειάζουν, όμως οι ρίζες μένουν και όσο παραμένουν, υπάρχει ελπίδα.

Υπογράμμισε πως αποτελεί χρέος όλων να μην επιτρέψουν ο εγκλωβισμός να γίνει σιωπή, αλλά να μετατραπεί σε δύναμη για την επανένωση που η ίδια καρτερούσε. «Καλό της ταξίδι και ελαφρύ το χώμα του αγαπημένου της Κορμακίτη που θα τη σκεπάσει», ανέφερε κλείνοντας τις δηλώσεις του.