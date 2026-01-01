Ο Τραμπ ειρωνεύεται τους Κλούνεϊ για τη γαλλική υπηκοότητα: "Καλά νέα, πάνε σε χώρα με σοβαρό πρόβλημα μετανάστευσης"

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Τζορτζ Κλούνεϊ και της οικογένειάς του, με αφορμή την απόκτηση της γαλλικής υπηκοότητας, μέσω ανάρτησης στο Truth Social το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το variety, στο ίδιο μήνυμα, δεν παρέλειψε να στραφεί και εναντίον γνώριμων πολιτικών του αντιπάλων, όπως ο Τζο Μπάιντεν, η Κάμαλα Χάρις και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ.

"Καλά νέα! Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ, δύο από τους χειρότερους πολιτικούς "προφήτες” όλων των εποχών, έγιναν επίσημα πολίτες της Γαλλίας, μιας χώρας που δυστυχώς βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο πρόβλημα εγκληματικότητας, εξαιτίας της απολύτως φρικτής διαχείρισης του μεταναστευτικού – όπως ακριβώς συνέβη και στις ΗΠΑ επί του ''κοιμισμένου'' Τζο Μπάιντεν", έγραψε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας τον Κλούνεϊ και τους Δημοκρατικούς, πρόσθεσε: "Θυμηθείτε όταν ο Κλούνεϊ, μετά το πλέον διαβόητο debate, "άδειασε” τον Τζο σε έναν έρανο, για να στηρίξει στη συνέχεια έναν ακόμη σπουδαίο υποψήφιο, την Τζαμάλα (Κ!), η οποία τώρα ανταγωνίζεται τον χειρότερο κυβερνήτη της χώρας – μαζί με τον Τιμ Γουόλτς και τον Γκάβιν "Newscum” – για το ποιος θα οδηγήσει τους Δημοκρατικούς στη μελλοντική τους ήττα". Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Κλούνεϊ "πήρε περισσότερη δημοσιότητα για την πολιτική απ’ όση για τις ελάχιστες και εντελώς μέτριες ταινίες του", υποστηρίζοντας πως "δεν ήταν ποτέ κινηματογραφικός σταρ, αλλά απλώς ένας μέσος τύπος που παραπονιόταν διαρκώς για την κοινή λογική στην πολιτική".

"Η δουλειά μου δεν είναι να ευχαριστώ τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών"

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι γνωστός επικριτής του Τραμπ και σταθερός υποστηρικτής του Δημοκρατικού Κόμματος. Τον Απρίλιο, ο πρωταγωνιστής της ταινίας "Jay Kelly" είχε δηλώσει στο CBS ότι δεν δίνει σημασία στις προσβολές του Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε "ψεύτικο κινηματογραφικό ηθοποιό". "Δεν με νοιάζει", είχε πει. "Γνωρίζω τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και πολύ καιρό. Η δουλειά μου δεν είναι να ευχαριστώ τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δουλειά μου είναι να προσπαθώ να λέω την αλήθεια όταν μπορώ και όταν μου δίνεται η ευκαιρία".

Σύμφωνα με το Variety, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό, ο Κλούνεϊ αναφέρθηκε και στις αγωγές της δεύτερης θητείας Τραμπ κατά των ΜΜΕ, καλώντας τα τηλεοπτικά δίκτυα να μην υποχωρούν. "Αν το CBS και το ABC είχαν αμφισβητήσει αυτές τις αγωγές και του έλεγαν "άντε γαμήσου”, δεν θα βρισκόμασταν σήμερα σε αυτή την κατάσταση ως χώρα", δήλωσε χαρακτηριστικά. "Αυτή είναι απλώς η αλήθεια".

