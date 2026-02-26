Κεραυνός: Μια ισχυρότερη και πιο αυτόνομη Ευρώπη μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες

Με την ιδιότητα του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών και Οικονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) παρουσίασε την Τετάρτη ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, στην Επιτροπή Οικονομικών (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας. Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας και εξασθενημένου πολυμερισμού, ο κ. Κεραυνός είπε ότι «η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις οικονομικές της βάσεις για να μετατρέψει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες».

«Η Κύπρος ανέλαβε για δεύτερη φορά την Προεδρία της ΕΕ σε μια κρίσιμη στιγμή, όπου ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα και η πολυμερής συνεργασία δοκιμάζεται» είπε. Παρόλο που η ευρωπαϊκή οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα σε ένα δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον, «η Ευρώπη χρειάζεται να ενδυναμώσει τις οικονομικές της θεμελιώδεις αρχές για να αντιμετωπίσει την παρατεταμένη αβεβαιότητα», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός ανέδειξε ως κύριες προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας «την ενίσχυση της οικονομικής αυτονομίας της ΕΕ και την ενδυνάμωση της παγκόσμιας οικονομικής της θέσης».

«Θα δώσουμε προτεραιότητα σε πολιτικές που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, προωθούν το πρόγραμμα απλοποίησης και ενδυναμώνουν τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης», εξήγησε. «Μια ισχυρότερη και πιο αυτόνομη Ευρώπη θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη να μετατρέψει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες», πρόσθεσε.

Ο κ. Κεραυνός ευχαρίστησε την Επιτροπή ECON για την ταχεία επεξεργασία της πρότασης για την παροχή 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία. «Η Προεδρία θα εργαστεί αποφασιστικά για να διασφαλίσει ότι η στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία – συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής βοήθειας – παραμένει αμετάβλητη», δήλωσε, αναφέροντας ότι «τα νομοθετικά κείμενα για την τροποποίηση του Μηχανισμού Στήριξης της Ουκρανίας και του Δανείου Στήριξης υπογράφηκαν χθες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο».

Για την τροποποίηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι «εργαζόμαστε εντατικά για να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη ομοφωνία στο Συμβούλιο». Στην περιοχή της οικονομικής πολιτικής, η κυπριακή προεδρία δεσμεύεται να προωθήσει το «Πακέτο Φορολογικής Συνέπειας» – το πακέτο απλοποίησης στο πλαίσιο της νέας οικονομικής διακυβέρνησης. «Στο τέλος του περασμένου έτους, το Συμβούλιο ενέκρινε το διαπραγματευτικό του εντολή για τα κείμενα συν-απόφασης, και σύντομα θα ζητήσουμε την έγκρισή σας για τον σχετικό κανονισμό του Συμβουλίου», ανέφερε.

Επιπλέον, είπε, η Προεδρία είναι έτοιμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την πρόταση «Omnibus IV», η οποία στοχεύει στην περαιτέρω ρυθμιστική απλοποίηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα και της σημασίας αυτών των κειμένων, η ταχεία πρόοδος είναι απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ», ανέφερε.

Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, είπε πως η Προεδρία δίνει προτεραιότητα στην έναρξη διαπραγματεύσεων για το «Πακέτο Ενιαίου Νομίσματος». «Ένα λιανικό ψηφιακό ευρώ – τόσο online όσο και offline – είναι απαραίτητο ως άγκυρα για την νομισματική μας κυριαρχία και στρατηγική αυτονομία», σημείωσε ο κ. Κεραυνός. «Το ψηφιακό ευρώ θα ενισχύσει επίσης την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, συμβάλλοντας σε ένα ασφαλές, κυριαρχικό και αποτελεσματικό πανευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών. Στέκομαστε στην υποστήριξή σας για την ολοκλήρωση αυτού του έργου» συμπλήρωσε.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην «Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων», ένα έργο που οι ηγέτες της ΕΕ υπογράμμισαν ως επείγον. «Περιμένουμε αποτελέσματα μέχρι το τέλος του έτους, και το πρόγραμμα εργασίας μας είναι ευθυγραμμισμένο με αυτήν την φιλοδοξία», δήλωσε. Η προεδρία, συνέχισε, είναι έτοιμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για το πλαίσιο τίτλοποιημένων απαιτήσεων, με στόχο την ανάπτυξη της αγοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των επενδυτών και την οικονομική σταθερότητα.

Ένα άλλο κρίσιμο στοιχείο είναι το «Πακέτο Ολοκλήρωσης και Εποπτείας της Αγοράς» (MIP), το οποίο στοχεύει στη μείωση των ρυθμιστικών και εποπτικών εμποδίων που συνεχίζουν να κατακερματίζουν τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. «Η εξέταση αυτών των προτάσεων βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε ταχεία πρόοδο κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας», ανέφερε.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στον ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα στη στήριξη της πράσινης μετάβασης. «Η σαφής και αποτελεσματική ρύθμιση είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας μέσω της μείωσης του κόστους συμμόρφωσης», τόνισε, προσθέτοντας ότι «ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε μια διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου για τον Κανονισμό Διαφάνειας Βιώσιμων Επενδύσεων (SFDR) μέχρι το τέλος της θητείας μας».

Η αναθεώρηση του Κανονισμού για το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP) και της Οδηγίας για τα Ιδρύματα Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης (IORP) αποτελεί επίσης προτεραιότητα. «Είναι απαραίτητο να αναζωογονηθεί η αποδοχή του PEPP, καθιστώντας το πιο ευέλικτο, οικονομικά αποδοτικό και ελκυστικό τόσο για τους παρόχους όσο και για τους αποταμιευτές», ανέφερε. Για τα IORP, ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα με βιώσιμο και συμπεριληπτικό τρόπο.

Τέλος, ο κ. Κεραυνός αναφέρθηκε στη σημασία της συμμόρφωσης με το νέο πλαίσιο για την καταπολέμηση του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού εγκλήματος, ιδίως με το «Πακέτο της ΕΕ κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παρανομες Δραστηριότητες». «Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των οργανισμών της ΕΕ και του ιδιωτικού τομέα», κατέληξε.

Στον τομέα της φορολογίας, ο κ. Κεραυνός καλωσόρισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε εντός του Πλαισίου Συμπερίληψης του ΟΟΣΑ τον Ιανουάριο του 2026 για ένα σύστημα «παράλληλης εφαρμογής». «Αυτό επιτρέπει στους κανόνες του 15% ελάχιστου φόρου του Πυλώνα Δύο να συνυπάρχουν με τους εναλλακτικούς κανόνες ελάχιστου φόρου των Ηνωμένων Πολιτειών», εξήγησε. Η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει να διευκολύνει τον συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ για να διασφαλίσει τη συνοχή και να αποφύγει περιττές διπλοεγγραφές.

Για την αναθεώρηση της Οδηγίας για τη Φορολογία Καπνικών Προϊόντων, η Προεδρία έχει θέσει ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. «Η εκσυγχρονισμός του καθεστώτος φορολογίας καπνικών προϊόντων της ΕΕ είναι σημαντικός για να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με τους στόχους δημόσιας υγείας και τις αρχές της εσωτερικής αγοράς», ανέφερε.

Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προσαρμογής Συνοριακού Άνθρακα (CBAM), η Κυπριακή Προεδρία δίνει προτεραιότητα σε στοχευμένες τροποποιήσεις για την αποφυγή παρακάμψεως, την απλοποίηση των διαδικασιών και την εφαρμογή διορθώσεων μετά την πιλοτική φάση. «Αυτή η πρόταση είναι απαραίτητη για την αποφυγή διαρροής άνθρακα, υποστηρίζοντας παράλληλα τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2050», είπε.

«Η Κυπριακή Προεδρία δεσμεύεται να παίξει πλήρως το ρόλο της στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας και βιώσιμης, συμπεριληπτικής ανάπτυξης της Ευρώπης. Αναμένω με ανυπομονησία τη συνέχεια του διαλόγου και της στενής συνεργασίας μας καθ’ όλη τη διάρκεια της προεδρίας μας», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ