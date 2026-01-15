Πόσο συχνά πρέπει να αερίζουμε τον χώρο μας κατά τη διάρκεια του χειμώνα - Ποιές ώρες «απαγορεύεται» και γιατί

Το να αερίζουμε τους εσωτερικούς χώρους είναι μια απαραίτητη συνήθεια, ειδικά τον χειμώνα.

Ο λόγος; Όταν τα παράθυρα παραμένουν κλειστά, ο αέρας μπορεί να συσσωρεύσει ρύπους, διοξείδιο του άνθρακα και υγρασία, στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία μας.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (US EPA), η εναλλαγή του αέρα σε εσωτερικούς χώρους μειώνει τους κινδύνους και συμβάλλει στη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος.

Γιατί δεν συνιστάται να αερίζετε το σπίτι σας μεταξύ 8 π.μ. και 10 π.μ. τον χειμώνα

Μεταξύ 8:00 και 10:00 το πρωί η ανθρώπινη δραστηριότητα βρίσκεται στο αποκορύφωμά της λόγω μετακινήσεων από το σπίτι στη δουλειά, πυκνής κυκλοφορίας, αυξημένης χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και των ιδιωτικών οχημάτων.

Αυτή η πρωινή φασαρία οδηγεί σε σημαντική αύξηση των ρυπογόνων εκπομπών, ιδίως στις αστικές περιοχές.

Το άνοιγμα των παραθύρων σας κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου εκθέτει το εσωτερικό του σπιτιού σας σε αυξημένη διείσδυση ατμοσφαιρικών ρύπων, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ποιότητα του αέρα που αναπνέετε στο σπίτι σας.

Πώς επηρεάζει την υγεία ο στάσιμος αέρας

Ο αέρας στους εσωτερικούς χώρους που δεν ανανεώνεται μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση διοξειδίου του άνθρακα και ρύπων, ενώ η υψηλή υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας.

Αυτές οι συνθήκες μπορούν να επιδεινώσουν το άσθμα, τις αλλεργίες και άλλες αναπνευστικές παθήσεις, προειδοποιούν οι ειδικοί στη δημόσια υγεία.

Ο επαρκής αερισμός βοηθά στη μείωση αυτών των κινδύνων, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα στα σπίτια.

Πόσο συχνά πρέπει να αερίζονται τα δωμάτια το χειμώνα

Οι ειδικοί σε ζητήματα ποιότητας αέρα συνιστούν σύντομο και τακτικό αερισμό του σπιτιού κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αντί να αφήνετε τα παράθυρα ανοιχτά για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Το άνοιγμα των παραθύρων μία ή περισσότερες φορές την ημέρα για λίγα λεπτά μπορεί να είναι αρκετό για να απομακρυνθεί ο μολυσμένος αέρας και να εισέλθει φρέσκος αέρας.

Πολλοί προτείνουν να αερίζετε δύο με τέσσερις φορές τη μέρα έναν εσωτερικό χρόνο για μικρό χρονικό διάστημα, για παράδειγμα το πρωί και το βράδυ, για να διατηρείται ο αέρας φρέσκος χωρίς σημαντικές απώλειες θερμότητας.

Πόση ώρα πρέπει να κρατάτε ανοιχτά τα παράθυρα

Στις κρύες περιόδους, 5-10 λεπτά αερισμού θεωρούνται αρκετά για να ανανεώσουν τον εσωτερικό αέρα, χωρίς να κρυώσουν υπερβολικά τα δωμάτια.

Αυτή η σύντομη και αποτελεσματική μέθοδος αερισμού θεωρείται από πολλούς ιδανική για καλά μονωμένα σπίτια.

Πότε είναι καλύτερο να αερίζετε

Οι ειδικοί συνιστούν να εκμεταλλεύεστε τα θερμότερα ή λιγότερο αιολικά τμήματα της ημέρας, για παράδειγμα, στα τέλη της πρωινής ή απογευματινής περιόδου, για να μειώσετε τις απώλειες θερμότητας κατά τον αερισμό.

Επίσης, συνιστάται να αερίζετε αμέσως μετά από δραστηριότητες που δημιουργούν υγρασία, όπως το μαγείρεμα ή το ντους, για να αποτρέψετε τη συσσώρευση υπερβολικών ατμών και τη δημιουργία μούχλας.

Πρακτικές συμβουλές για τη χειμερινή περίοδο

Να αερίζετε τα δωμάτια μία με τρεις φορές την ημέρα

Ανοίγετε τα παράθυρα για περίπου 5-10 λεπτά κάθε φορά

Στόχος είναι η ανανέωση του αέρα, η μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, της υγρασίας και των ρύπων.

Αυτές οι συνήθειες αερισμού βοηθούν στη διατήρηση υγιούς εσωτερικού αέρα, χωρίς να αλλάζει σημαντικά η θερμοκρασία στο σπίτι.

Πηγή: iefimerida.gr