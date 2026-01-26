Γιώργος Μαζωνάκης: Κόπηκε ο ήχος την ώρα που τραγουδούσε - Βίντεο με την αντίδραση του

Συγκεκριμένα, την ώρα που ο γνωστός τραγουδιστής βρισκόταν στην πίστα, ξαφνικά έσβησαν τα φώτα και κόπηκε ο ήχος, λόγω τεχνικού προβλήματος. Κι ενώ αρχικά επικράτησε μια αναστάτωση, ο Γιώργος Μαζωνάκης αντέδρασε με απόλυτη ψυχραιμία.

Η αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη - Ξεσήκωσε το κοινό του

Μάζεψε λοιπόν τους συνεργάτες του στο κέντρο της πίστας και ξεκίνησε να τραγουδά με τη συνοδεία κάποιων οργάνων το «Υπάρχω» του Στέλιου Καζαντζίδη, χωρίς μικρόφωνο. Ζήτησε επίσης από τους θαμώνες να πλησιάσουν στην πίστα για να μπορούν να ακούσουν καλύτερα.

Στη συνέχεια, είπε και το κομμάτι «Ραγίζει απόψε η καρδιά» καθώς και το δικό του «Παιδί της νύχτας».

«Κόπηκε ο ήχος για λίγα λεπτά στην Ακτή Πειραιώς, όμως αυτό δεν πτόησε κανέναν», έγραφε η ανάρτηση που δημοσιεύθηκε σε fan page του τραγουδιστή στο Instagram για το απρόοπτο συμβάν.

Υπενθυμίζεται πως πριν από μερικές ημέρες, ο Γιώργος Μαζωνάκης κέρασε σφηνάκια τον κόσμο που περίμενε έξω από το νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδά, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν.

Πηγή: iefimerida.gr