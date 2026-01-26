Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Γιώργος Μαζωνάκης: Κόπηκε ο ήχος την ώρα που τραγουδούσε - Βίντεο με την αντίδραση του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία: Instagram/georgemazonakis

Ένα απρόοπτο συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδά ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τον τραγουδιστή όμως να μην πτοείται.

Συγκεκριμένα, την ώρα που ο γνωστός τραγουδιστής βρισκόταν στην πίστα, ξαφνικά έσβησαν τα φώτα και κόπηκε ο ήχος, λόγω τεχνικού προβλήματος. Κι ενώ αρχικά επικράτησε μια αναστάτωση, ο Γιώργος Μαζωνάκης αντέδρασε με απόλυτη ψυχραιμία.

Η αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη - Ξεσήκωσε το κοινό του

Μάζεψε λοιπόν τους συνεργάτες του στο κέντρο της πίστας και ξεκίνησε να τραγουδά με τη συνοδεία κάποιων οργάνων το «Υπάρχω» του Στέλιου Καζαντζίδη, χωρίς μικρόφωνο. Ζήτησε επίσης από τους θαμώνες να πλησιάσουν στην πίστα για να μπορούν να ακούσουν καλύτερα.

 

Στη συνέχεια, είπε και το κομμάτι «Ραγίζει απόψε η καρδιά» καθώς και το δικό του «Παιδί της νύχτας».

 

«Κόπηκε ο ήχος για λίγα λεπτά στην Ακτή Πειραιώς, όμως αυτό δεν πτόησε κανέναν», έγραφε η ανάρτηση που δημοσιεύθηκε σε fan page του τραγουδιστή στο Instagram για το απρόοπτο συμβάν.

Υπενθυμίζεται πως πριν από μερικές ημέρες, ο Γιώργος Μαζωνάκης κέρασε σφηνάκια τον κόσμο που περίμενε έξω από το νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδά, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν.

Πηγή: iefimerida.gr 

 

Tags

ΜΟΥΣΙΚΗΕΛΛΑΔΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα