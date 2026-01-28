Emma Heming Willis: «Ο Bruce δεν κατάλαβε ποτέ τι του συμβαίνει και ίσως αυτό να είναι μια μορφή προστασίας»

H Emma Heming Willis μίλησε για την καθημερινότητα που μοιράζεται πλέον με τον σύζυγό της, Bruce Willis, καθώς εκείνος ζει με μετωποκροταφική άνοια. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast Conversations with Cam, αποκάλυψε πως ο ηθοποιός δεν έχει συνειδητοποιήσει τη διάγνωση, κάτι που η ίδια αντιμετωπίζει με ανάμεικτα συναισθήματα.

«Δεν ένωσε ποτέ τα κομμάτια γύρω από την ασθένειά του. Και αυτό λειτουργεί ταυτόχρονα ως πρόκληση αλλά και ως μια μορφή ανακούφισης. Είναι σαν ευλογία και κατάρα μαζί», παραδέχεται, προσθέτοντας πως νιώθει ευγνωμοσύνη που ο σύζυγός της δεν έχει επίγνωση της πλήρους εικόνας του.

Η κατάσταση αυτή σχετίζεται με την ανοσογνωσία, μια νευρολογική δυσκολία που δεν επιτρέπει στον εγκέφαλο να αναγνωρίσει τις αλλαγές που συμβαίνουν στο ίδιο το σώμα ή τη λειτουργία του. Δεν πρόκειται για άρνηση ή φόβο, όπως συχνά πιστεύεται, αλλά για μέρος της ίδιας της νόσου. «Για εκείνον, αυτή είναι η κανονικότητα», εξηγεί. «Με ρωτούν αν ξέρει ποια είμαι. Ναι, το γνωρίζει, επειδή δεν έχει Αλτσχάιμερ. Είναι ακόμα παρών με τον τρόπο του. Απλώς μαθαίνεις να προσαρμόζεσαι σε αυτόν».

Ο Bruce Willis διαγνώστηκε το 2023 με μετωποκροταφική άνοια, μια εκφυλιστική πάθηση που επηρεάζει περιοχές του εγκεφάλου σχετικές με την ομιλία, τη συμπεριφορά, την προσωπικότητα και, σταδιακά, την κινητικότητα. Είναι μία από τις πιο συχνές μορφές άνοιας σε άτομα κάτω των 60 ετών και εξελίσσεται προοδευτικά.

Παρόλα αυτά, η Emma Willis τονίζει πως ο Bruce παραμένει «παρών με τον δικό του τρόπο». Η οικογένεια έχει μάθει να προσαρμόζεται μαζί του. «Ο τρόπος που συνδέεται μαζί μας δεν είναι ο ίδιος όπως παλιά, αλλά εξακολουθεί να είναι βαθιά ουσιαστικός», λέει. «Η αγάπη υπάρχει, απλώς εκφράζεται διαφορετικά».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της η Emma Heming Willis είχε ερωτηθεί για το πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση με τις δύο τους κόρες – το ζευγάρι απέκτησε πριν από 13 χρόνια τη Mabel και πριν από 11 την Evelyn. «Τα κορίτσια είναι ενημερωμένα για την κατάσταση του πατέρα τους και τη μετωποκροταφική άνοια. Αν με ρωτήσουν για το μέλλον και το ενδεχόμενο θανάτου του θα τους απαντήσω, αλλά πιστεύω ότι εστιάζουμε στο σήμερα, αυτό αφορούν κυρίως και οι ερωτήσεις τους. Αλλά αν ρωτήσουν, θα είναι πάντα ειλικρινής». Όμως, παραδέχτηκε ότι ανησυχεί για ό,τι θα ακολουθήσει. «Εκεί βρίσκεται το άγχος, έτσι δεν είναι; Πότε θα έρθει το επόμενο χτύπημα; Αλλά ξέρω πως όταν και αν έρθει, θα είμαστε προετοιμασμένοι».

marieclaire.gr