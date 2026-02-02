Φάκελοι Έπσταϊν: Όλα τα πρόσωπα που κατονομάζονται στα emails της Γκισλέιν Μάξγουελ - Από τον Μασκ έως την πριγκίπισσα Βεατρίκη

Νέα emails από τους φακέλους Έπσταϊν, που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, αποκαλύπτουν προσπάθειες της Γκισλέιν Μάξγουελ να δυσφημίσει την κατήγορο του πρίγκιπα Άντριου, παρουσιάζοντάς την ως «διαταραγμένη έφηβη» με εμμονή στη μαγεία.

Σε μήνυμα από τον λογαριασμό της «GMAX», η Μάξγουελ επιχειρεί να πλήξει τη φήμη της τότε ανήλικης Βιρτζίνια Ρόμπερτς (Τζουφρέ), η οποία είχε καταγγείλει ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν τη διακινούσε για σεξουαλική εκμετάλλευση, μεταξύ άλλων, και στον τότε δούκα του Γιορκ, πρώην πλέον πρίγκιπα Άντριου.

Σε email του 2011, η Μάξγουελ, που από το 2022 εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για στρατολόγηση ανήλικων κοριτσιών για λογαριασμό του Έπσταϊν, συμβουλεύει τον πρώην σύντροφό της να ισχυριστεί ότι η Τζουφρέ ήταν 17 ετών, ότι η μητέρα της ανησυχούσε για ενασχόλησή της με τη μαγεία και ότι είχε φύγει από τη χώρα για να αποφύγει κατηγορίες περί κλοπής αυτοκινήτου.

Τα μηνύματα εστάλησαν την περίοδο που το Vanity Fair είχε ζητήσει σχόλιο από τον Έπσταϊν για τις σχέσεις του πρίγκιπα Άντριου με τη Τζουφρέ.

Η τελευταία, που έβαλε τέλος πέρυσι στη ζωή της, είχε καταλήξει σε εξωδικαστικό διακανονισμό με τον πρίγκιπα Άντριου τον Μάρτιο του 2022, στο πλαίσιο αστικής αγωγής για σεξουαλική κακοποίηση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Καθώς ερευνητές και δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο «χτενίζουν» εξονυχιστικά τα περίπου τρία εκατομμύρια έγγραφα Έπσταϊν, που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή - μεταξύ των οποίων χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες χωρίς συνοδευτικό πλαίσιο - νέα επιβαρυντικά στοιχεία για τον πρίγκιπα Άντριου και άλλα πρόσωπα του κύκλου του Έπσταϊν συνεχίζουν να έρχονται στο φως.

Πρίγκιπας Άντριου (Άντριου Μάουντμπαντεν -Ουίνδσορ)

Σύμφωνα με emails που δημοσιοποιήθηκαν, ο πρίγκιπας Άντριου συζητούσε το 2010 τη μεσολάβηση για δάνεια δισεκατομμυρίων από τη Λιβύη προς το Ντουμπάι, κατά τα τελευταία χρόνια του καθεστώτος Καντάφι.

Παράλληλα, ο πρώην δούκας του Γιορκ φέρεται να συζητούσε συμφωνία με τον Έπσταϊν και τον τραπεζίτη επενδύσεων με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τέρενς Άλεν, το 2010, σύμφωνα με emails που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα.

Επιπλέον, συζητούσε με τον εκλιπόντα παιδεραστή χρηματοδότη πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες στο κατεστραμμένο από τον πόλεμο Αφγανιστάν, αφού είχε δηλώσει στο Newsnight του BBC ότι είχε διακόψει τις επαφές μαζί του.

Σάρα Φέργκιουσον

Η πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου, Σάρα Φέργκιουσον φέρεται να προσέφερε στον Έπσταϊν και τον κύκλο του VIP ξεναγήσεις στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ενώ σε email του έγραφε χαρακτηριστικά: «Παντρέψου με».

Σε αλληλογραφία του 2009, η Φέργκιουσον διαβεβαίωνε τον Έπσταϊν ότι μπορούσε να «οργανώσει τα πάντα», μετά από αίτημά του για «ειδική πρόσβαση» στο Λονδίνο για την κόρη του δικηγόρου του, Άλαν Ντέρσοβιτς.

Είναι γνωστό ότι ο Έπσταϊν επισκέφθηκε τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, το Σάντρινγκχαμ και το Μπαλμόραλ κατόπιν πρόσκλησης του Άντριου και της πρώην συζύγου του.

Το 2010, η Φέργκιουσον έστειλε email στον Έπσταϊν που έγραφε:

«Είσαι θρύλος. Πραγματικά δεν έχω λόγια να περιγράψω, αγάπη μου, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη μου για τη γενναιοδωρία και την καλοσύνη σου. Xx Είμαι στη διάθεσή σου. Απλώς παντρέψου με».

Σε άλλο email από τον Νοέμβριο του 2009, ενώ ο Έπσταϊν βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ξεκινούσε με τα λόγια:

«Αγαπημένε μου, εντυπωσιακέ και ξεχωριστέ φίλε Τζέφρι. Είσαι θρύλος και είμαι τόσο περήφανη για σένα».

Σε μήνυμα από τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, ευχαριστούσε τον δισεκατομμυριούχο «που ήσουν ο αδελφός που πάντα ευχόμουν να έχω».

Πριγκίπισσα Ευγενία

Σε ένα σοκαριστικό μήνυμα που δείχνει την εγγύτητά της με τον Έπσταϊν, η Σάρα Φέργκιουσον είπε ότι περίμενε τη μικρότερη κόρη της, Ευγενία, να «επιστρέψει από ένα γαμ**** Σαββατοκύριακο», όταν εκείνος τη ρώτησε αν βρισκόταν ή αν σκόπευε να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη.

Το μήνυμα εστάλη το 2010, λίγο μετά τη γνωριμία της Ευγενίας με τον νυν σύζυγό της, Τζακ Μπρουκσμπανκ, σε διακοπές για σκι.

Πριγκίπισσα Βεατρίκη

Σε ανταλλαγή emails του 2009, ο Έπσταϊν αστειευόταν ότι αν ο Λόρδος Μάντελσον παντρευόταν την πριγκίπισσα Βεατρίκη, η βασίλισσα «θα είχε βασίλισσα για εγγονό».

Την ίδια περίοδο, η Σάρα Φέργκιουσον και οι δύο κόρες της κανόνισαν γεύμα με τον Έπσταϊν τον ίδιο μήνα που αποφυλακίστηκε στις ΗΠΑ, με το υπόλοιπο της 13μηνης ποινής του να εκτίεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, σύμφωνα με emails που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα.

Η βοηθός του Έπσταϊν, Λέσλι Γκροφ, συζητούσε την κράτηση πτήσεων της British Airways για το τρίο τον Ιούλιο του 2009, καθώς και τη διευθέτηση οδηγού για την παραλαβή τους από το αεροδρόμιο.

«Ο ίδιος ο διάβολος»

Σε αχρονολόγητη βιντεοσκοπημένη συνέντευξη, η οποία φαίνεται να πραγματοποιήθηκε από τον πρώην στενό συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον, ο Έπσταϊν αρνήθηκε ότι η μυστηριώδης περιουσία του προήλθε από «βρόμικα χρήματα» και ισχυρίστηκε ότι έκανε δωρεές για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας στην Ινδία και το Πακιστάν.

Ο Έπσταϊν δήλωσε: «Νομίζω ότι αν τους έλεγες πως ο ίδιος ο διάβολος είπε: “Θα ανταλλάξω μερικά δολάρια για τη ζωή του παιδιού σου…”», με τον δημοσιογράφο να τον ρωτά: «Θεωρείς τον εαυτό σου τον ίδιο τον διάβολο;»

Ο παιδεραστής απάντησε:

«Όχι, αλλά έχω έναν καλό καθρέφτη».

Ρίτσαρντ Μπράνσον

Ο σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον έστειλε email στον Έπσταϊν λέγοντας ότι θα χαιρόταν να τον δει οποιαδήποτε στιγμή, αρκεί ο χρηματοδότης να έφερνε μαζί του το «χαρέμι» του.

Ο ιδρυτής του ομίλου Virgin, ο οποίος έχει υποστηρίξει την επανένταξη στην κοινωνία πρώην καταδικασμένων, ενθάρρυνε επίσης τον Έπσταϊν να στρατολογήσει τον Μπιλ Γκέιτς προκειμένου να αποκαταστήσει τη φήμη του μετά την καταδίκη του το 2008.

Εκπρόσωπος της Virgin Group δήλωσε ότι οποιαδήποτε επαφή είχε ο Έπσταϊν με τον Μπράνσον έλαβε χώρα πριν από περισσότερα από 12 χρόνια και περιορίστηκε σε ομαδικά ή επαγγελματικά πλαίσια, όπως φιλανθρωπικό τουρνουά τένις.

«Αν υπήρχε πλήρης εικόνα και πληροφόρηση, δεν θα υπήρχε καμία επαφή», πρόσθεσε.

«Ο Ρίτσαρντ θεωρεί τις πράξεις του Έπσταϊν αποτρόπαιες και στηρίζει το δικαίωμα στη δικαιοσύνη για τα πολυάριθμα θύματά του».

Έλον Μασκ

Σε μήνυμα του τον Νοέμβριο του 2012, ο Έλον Μασκ ρωτούσε τον Έπσταϊν πότε θα γινόταν το «πιο τρελό πάρτι» στο νησί του, εκφράζοντας την επιθυμία να «ξεσαλώσει» στην Καραϊβική.

Ο Έπσταϊν τον ρώτησε πόσα άτομα θα έφερνε στο νησί του, Little Saint James, και του υποσχέθηκε ότι θα του στείλει ελικόπτερο.

Ο Μασκ, ο οποίος επιμένει ότι δεν επισκέφθηκε ποτέ το νησί του Έπσταϊν, φέρεται επίσης να επανήλθε ζητώντας επίσκεψη τον Ιανουάριο του 2013, σύμφωνα με τα μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν.

Πριγκίπισσα της Νορβηγίας

Η διάδοχος του θρόνου της Νορβηγίας, πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, ζήτησε συγγνώμη χθες το βράδυ, αφού αποκαλύφθηκε ότι είχε ανταλλάξει δεκάδες εγκωμιαστικά emails με τον Έπσταϊν, παρά το γεγονός ότι γνώριζε την ποινή φυλάκισής του.

Το 2012, όταν ο Έπσταϊν έλεγε ότι πήγαινε στο Παρίσι για «αναζήτηση συζύγου», αλλά προτιμούσε «Σκανδιναβές», η Μέτε-Μάριτ απάντησε:

«Το Παρίσι είναι καλό για μοιχεία. Οι Σκανδιναβές είναι καλύτερο υλικό για σύζυγο».

Κάρτα που αποδίδεται στον Έπσταϊν «μπλέκει» τον Τραμπ: «Ο πρόεδρος συμμερίζεται την αγάπη για τα νεαρά κορίτσια»

Έναν μήνα αργότερα, του έγραψε ότι ήταν «πολύ γοητευτικός».

Η πριγκίπισσα είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα είχε καμία επαφή με τον Έπσταϊν αν γνώριζε για την εγκληματική του δράση. Ωστόσο, email του 2011 τη δείχνει να γράφει:

«Σε έψαξα στο Google μετά το τελευταίο email. Συμφωνώ, δεν έδειχνε και πολύ καλό».

Επικεφαλής Ολυμπιακών Αγώνων Λος Άντζελες 2028

Ο επικεφαλής των Ολυμπιακών Αγώνων Λος Άντζελες 2028, Κέισι Γουάσερμαν, ζήτησε επίσης συγγνώμη για ερωτικά emails που αντάλλαξε με τη Μάξγουελ, μεταξύ των οποίων και ένα μήνυμα όπου έγραφε:

«Σε σκέφτομαι συνέχεια… Τι πρέπει να κάνω για να σε δω σε ένα στενό δερμάτινο σύνολο;»

Σε δήλωσή του χθες το βράδυ, ο 51χρονος ανέφερε: «Μετανιώνω βαθιά για την αλληλογραφία μου με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία έλαβε χώρα πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, πολύ πριν αποκαλυφθούν τα φρικιαστικά εγκλήματά της».

