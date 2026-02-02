Ποιότητα αέρα: Ψηλά επίπεδα σκόνης στις περισσότερες πόλεις - Ομίχλη στη Λευκωσία

Αυξημένη εμφανίζεται η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με σκόνη σε αρκετές πόλεις της Κύπρου, με εξαίρεση τη Λευκωσία, σύμφωνα με τα ζωντανά στοιχεία που προβάλλονται στην επίσημη ιστοσελίδα για την ποιότητα του αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Όπως προκύπτει από την εικόνα της πλατφόρμας, σε Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο οι ενδείξεις κινούνται σε αρκετά ψηλά επίπεδα, σε σύγκριση με την πρωτεύουσα. Την ίδια ώρα, στη Λευκωσία καταγράφεται πυκνή ομίχλη, η οποία περιορίζει την ορατότητα, ανεξάρτητα από το ότι οι ενδείξεις για σκόνη φαίνεται να είναι χαμηλότερες σε σχέση με τις άλλες περιοχές.

Επιπτώσεις υγείας

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος, η σκόνη περιέχει μικρού μεγέθους εισπνεύσιμα σωματίδια, που πιθανόν να έχουν αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, το κοινό και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς) προτρέπονται να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο.

Οι εργοδότες, με βάση τις πρόνοιες διατάγματος πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα (οργανωτικά ή και τεχνικά), αφού εκτιμήσουν τους κινδύνους για τους εργοδοτούμενους τους που βρίσκονται σε ανοικτούς χώρους και οι εργαζόμενοι σε τέτοιους χώρους συστήνεται όπως χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα προσωπικής προστασίας.

Οι τελευταίες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης σκόνης που μετρήθηκαν στις 07:00 π.μ. ήταν: Λευκωσία 38,5 μg/m3, Λεμεσός 102,0 μg/m3 , Λάρνακα 85,5 μg/m3 , Παραλίμνι 76,2 μg/m3, Πάφος 110,3 μg/m3, Ζύγι 82,1 μg/m3 και Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου 124,3 μg/m3.

Σημειώνεται ότι «σκόνη» σημαίνει εισπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα με διάμετρο μικρότερη των 10 μm (PM10). Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία η οριακή τιμή αναφέρεται στη μέση ημερήσια τιμή και δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή των 50 μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο).

Αναλυτικά τα επίπεδα σκόνης εδώ

Χρήστες στο Facebook μοιράστηκαν εικόνες και βίντεο, συγκεκριμένα στην σελίδα "Καιρόφιλοι Κύπρου", όπως για παράδειγμα τη Λευκωσία, η οποία ξύπνησε σκεπασμένη από ένα πέπλο ομίχλης.

Σε παρόμοιο κλίμα, φωτογραφίες με σκόνη στην ατμόσφαιρα να καλύπτει τον ουρανό κτακλύζουν το ίντερνετ.

Οι μετρήσεις εξακολουθούν να παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο, ενώ συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, ηλικιωμένους και παιδιά), ειδικά σε περιοχές όπου οι ενδείξεις εμφανίζονται αυξημένες.