Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Χλώρακας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το ιστορικό κέντρο της Πάφου

Έντονες ανησυχίες για την αλλοίωση του ιστορικού και πολιτιστικού χαρακτήρα του κέντρου της Πάφου εκφράζει ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας, με αφορμή την αρχιτεκτονική μορφή του νέου «Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης της Πάφου».

Όπως επισημαίνει, ενώ το εγχείρημα φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για το ιστορικό κέντρο της πόλης, η επιλεγμένη αρχιτεκτονική προσέγγιση, με τις μεταλλικές «δαντελοειδείς» κατασκευές, δεν συνάδει με την ταυτότητα της Πάφου.

Έναν χαρακτήρα που, όπως τονίζει, στηρίζεται στην πέτρα, στη χαμηλή κλίμακα και στη μεσογειακή απλότητα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ομίλου, η ουσία της πρόκλησης δεν ήταν η επιλογή ανάμεσα στο παλιό και το νέο, αλλά η επίτευξη μιας αρμονικής σύνθεσης που να σέβεται την ιστορική φυσιογνωμία του τόπου και να την εξελίσσει χωρίς να τη διακόπτει.

Αντίθετα, σημειώνει ότι η γενικευμένη τσιμεντοποίηση, οι περιττές γέφυρες και η έντονη μεταλλική όψη των νέων κατασκευών αποξενώνουν το ιστορικό περιβάλλον και αλλοιώνουν ουσιαστικά το ίδιο το κτίριο που καλείται να στεγάσει την Ιστορική Τεκμηρίωση της Πάφου.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας υπογραμμίζει πως το συγκεκριμένο παράδειγμα αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι ο αρχοντοχωριατισμός όχι μόνο επιμένει, αλλά μεταλλάσσεται, απειλώντας την πολιτιστική συνέχεια και την αυθεντικότητα του ιστορικού κέντρου της πόλης.