Παντρεύεται η Φαίη Σκορδά;

Έπειτα από πέντε χρόνια δυνατού έρωτα και έναν χρόνο συγκατοίκησης στο Παλαιό Ψυχικό, η παρουσιάστρια Φαίη Σκορδά και ο αρχιτέκτονας σύντροφός της ετοιμάζονται να επισημοποιήσουν τη σχέση τους.

H Φαίη Σκορδά διανύει μία από τις πιο ουσιαστικές και ισορροπημένες περιόδους της, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Το 2026 αναμένεται να είναι μια χρονιά-ορόσημο για εκείνη και τον σύντροφό της, καθώς η γνωστή παρουσιάστρια και ο καταξιωμένος αρχιτέκτονας πρόκειται να επισφραγίσουν την αγάπη τους με έναν γάμο.

Η σχέση τους μετρά περίπου πέντε χρόνια και η διακριτικότητα που τη χαρακτηρίζει στη δημόσια σφαίρα είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη ζεστασιά και την τρυφερότητα πάνω στις οποίες έχει δομηθεί. Πρόκειται για μια βαθιά αγάπη, την οποία και οι δύο κρατούν καλά προστατευμένη από τα φώτα, μια σχέση καλά στερεωμένη, για την οποία η επισημοποίηση έρχεται ως φυσική εξέλιξη.

Εδώ και περίπου έναν χρόνο συγκατοικούν στο Παλαιό Ψυχικό και μαζί χτίζουν μια αρμονική, οικογενειακή καθημερινότητα. Απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης σε αγαπημένα τους στέκια, ενώ φροντίζουν να ταξιδεύουν συχνά – όπως την περασμένη εβδομάδα που χάρηκαν ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο στη Ρώμη.

Ιδιαίτερη θέση στην καρδιά τους έχει η Ιταλία, καθώς εκεί πέρασαν και οι δύο τα φοιτητικά χρόνια τους. Είναι μια χώρα που γνωρίζουν καλά και επισκέπτονται σε κάθε ευκαιρία, συνδυάζοντας τις αναμνήσεις με ολοκαίνουργιες εμπειρίες. Εχουν ήδη ταξιδέψει μαζί δύο φορές στην Αμερική, ενώ δεν λείπουν και οι συχνές μικρές αποδράσεις σε αγαπημένους ελληνικούς προορισμούς.

Η πρόταση γάμου έγινε πριν από καιρό, αφού αρκετά νωρίς συνειδητοποίησαν και οι δύο ότι αυτός ο έρωτας ήρθε για να μείνει. Αν και δεν έχουν ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία, λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων και των δύο, θεωρείται βέβαιο ότι θα παντρευτούν πριν εκπνεύσει το 2026. Δεν έχουν καταλήξει αν ο γάμος θα είναι πολιτικός ή θρησκευτικός, ωστόσο επιθυμούν να μοιραστούν αυτή την πολύτιμη στιγμή τους μόνο με στενούς συγγενείς και εκλεκτούς φίλους.

Η Φαίη Σκορδά συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στην εκπομπή Buongiorno του Mega, με πολλούς να θεωρούν ότι διανύει τηλεοπτικά την πιο ολοκληρωμένη χρονιά της. Παραμένει συνεπής και αφοσιωμένη επαγγελματίας, έχοντας, όμως, πάντα ως απαρέγκλιτη προτεραιότητα τους δύο γιους της. Κάθε απόφαση που παίρνει έχει ως γνώμονα την ευτυχία του Γιάννη και του Δημήτρη. Η Φαίη μοιάζει να έχει βρει τη χρυσή ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα, τη μητρότητα και τη συντροφικότητα και αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική από όλες τις κατακτήσεις της.

