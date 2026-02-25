Σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του έργου θωράκισης του παραλιακού μετώπου Πάφου – Γεροσκήπου

Η πορεία της υλοποίησης του έργου θωράκισης του παραλιακού μετώπου από τη διάβρωση αποτέλεσε την Τρίτη αντικείμενο σύσκεψης μεταξύ των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας και εμπλεκόμενων φορέων, μετά από πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε σχέση με την κατασκευή αδειοδοτημένης μικρής ιδιωτικής μαρίνας και την τοποθέτηση κυματοθραύστη, ο οποίος φέρεται να επηρεάζει την ανάπτυξη του συγκεκριμένου έργου.

Σε δηλώσεις του , ο Εκπρόσωπος Τύπου του Δήμου Πάφου, Δρ. Χρίστος Χρίστου, ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες της ιδιωτικής μαρίνας είχαν υποβάλει τη σχετική αίτηση για την κατασκευή της στην περιοχή που εμπίπτει στα δημοτικά όρια Πάφου. Όπως εξήγησε, η μαρίνα θα ελλιμενίζει μικρό αριθμό σκαφών. Ωστόσο, ένας από τους κυματοθραύστες ενδεχομένως να επηρεάζει την ανάπτυξη του έργου θωράκισης.

«Εκείνο που χρειάζεται τώρα», σημείωσε, «είναι να γίνουν κάποιες ενέργειες σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να μην επηρεαστεί ούτε η ιδιωτική μαρίνα από το σύνολο του έργου με την τοποθέτηση συγκεκριμένων κυματοθραυστών, αλλά ούτε και το συνολικό έργο από το συγκεκριμένο πρόβλημα που εντοπίστηκε».

Ο Δρ. Χρίστου υπογράμμισε ότι «υπάρχουν λύσεις», επισημαίνοντας πως οι μελετητές του έργου θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη συγκεκριμένη ανάπτυξη, ώστε να μετακινήσουν έναν ή δύο κυματοθραύστες που ενδεχομένως επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου.

Πρόσθεσε ότι ο συγκεκριμένος κυματοθραύστης που είχε σχεδιαστεί να τοποθετηθεί στην περιοχή ουσιαστικά θα αναληφθεί από την ιδιωτική μαρίνα. Ανέφερε ακόμη ότι, σε συζήτηση με τους μελετητές του αρμόδιου Υπουργείου, τους μεταφέρθηκε πως το θέμα θα μελετηθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου την Παρασκευή, στο πλαίσιο επίσκεψης του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Δρ. Χρίστου ανέφερε ότι πρόκειται για έργο που θεωρείται ώριμο, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Το έργο σημείωσε περιλαμβάνεται στον κατάλογο προτεινόμενων συγχρηματοδοτούμενων έργων του Προγράμματος Πρόγραμμα «ΘΑΛΕΙΑ 2021-2027», το οποίο εγκρίθηκε από το προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο στις 13 Ιανουαρίου 2021. Στο πλαίσιο της σύσκεψης, όπως είπε, εκφράστηκε μικρή ανησυχία από πλευράς του Δήμου Ιεροκηπίας, ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στο συνολικό έργο.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη ιδιωτική μαρίνα βρίσκεται εντός των δημοτικών ορίων Πάφου. Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας, Νίκος Παλιός, εξέφρασε την ανησυχία του για ενδεχόμενη καθυστέρηση, η οποία θα μπορούσε να επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στη χρηματοδότηση και στην έγκαιρη κατασκευή του έργου.

Οι ιδιώτες μελετητές του έργου των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας , ωστόσο, διαβεβαίωσαν ότι το έργο μπορεί να εκτελεστεί έγκαιρα, χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα.