Αρχίζουν άμεσα οι εμβολιασμοί για τον αφθώδη πυρετό - Καταρτίζεται επιχειρησιακό πλάνο μετά τη συνάντηση με εμπειρογνώμονες

Σήμερα θα παρακαθίσουν σε σύσκεψη με τους ιδιώτες κτηνιάτρους, με στόχο την ενημέρωσή τους και τον πλήρη καταρτισμό του επιχειρησιακού πλάνου.

Άμεση έναρξη του εμβολιαστικού προγράμματος του ζωικού κεφαλαίου αποφασίστηκε μετά την κρίσιμη συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Γεωργίας, η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει σε στενή συνεργασία με τους ιδιώτες κτηνιάτρους, οι οποίοι έχουν ήδη πλήρη γνώση των κτηνοτροφικών μονάδων και συνεργάζονται με τους κτηνοτρόφους.

Επιπλέον, κατά τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη ενημέρωση για την επιδημιολογική κατάσταση στη ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιομέτρων.  

Σημειώνεται ότι σήμερα θα παρακαθίσουν σε σύσκεψη με τους ιδιώτες κτηνιάτρους, με στόχο την ενημέρωσή τους και τον πλήρη καταρτισμό του επιχειρησιακού πλάνου.

