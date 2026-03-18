«Καυτή» η αυτοβιογραφία της Κατερίνας Στανίση - «Κάποιοι μπορεί να ντροπιαστούν»

Η Κατερίνα Στανίση ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της που θα... κάψει πολλούς.

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι όταν αυτή κυκλοφορήσει κάποιοι πρώην σύντροφοί της ίσως να μην πονέσουν και ντροπιαστούν.

«Γράφω ένα βιβλίο για τη ζωή μου. Επειδή όμως είμαι πολύ απασχολημένη και έχω και τη μαμά μου, θέλει τον χρόνο του για να το γράψω. Μόνη μου το γράφω, θα το δώσω και θα το βγάλουν. Μιλάω με πολλούς εκδοτικούς οίκους. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα τι τίτλο θα βάλω. Προδόθηκα από αγάπη. Θα τα γράψω όλα στο βιβλίο μου. Αν είναι να μη τα γράψω, καλύτερα να μην το γράψω καθόλου. Δεν ξέρω αν θα πονέσουν κάποιοι σύντροφοί μου, αλλά μπορεί να ντροπιαστούν», είπε η Κατερίνα Στανίση.

Και αναφέρθηκε και στους δύσκολους χωρισμούς: «Πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν δύσκολα διαζύγια, όπως αυτό που αντιμετώπισα εγώ. Αν δεν πάρεις από μόνος σου τη ζωή στα χέρια σου, μην περιμένεις. Φοβήθηκα, γιατί μπορεί να δείχνω δυναμική, αλλά είμαι γυναίκα. Βεβαίως, και θέλουμε να αγαπηθούμε, αλλά πιο πολλή χαρά παίρνει ένας άνθρωπος όταν αγαπά αυτός».

