Ο Φεβρουάριος έκανε την διαφορά: Ανάσα στα φράγματα από τις βροχές αλλά η ανησυχία παραμένει στο ζενίθ ενόψει καλοκαιριού (video)

Σημαντική ενίσχυση παρουσιάζουν οι εισροές νερού στα φράγματα της Κύπρου κατά τη φετινή υδρολογική χρονιά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, με την εικόνα να εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη σε σύγκριση με πέρσι.

Από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι και τα μέσα Μαρτίου του 2026, η συνολική εισροή ανέρχεται στα 45,115 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (ΕΚΜ), υπερδιπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όπου καταγράφηκαν μόλις 18,664 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Συνολικά αυτή τη στιγμή η ποσότητα νερού στα φράγματα συνολικά ανά το παγκύπριο φτάνει τα 77,383 ΕΚΜ.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του Ιανουαρίου και κυρίως του Φεβρουαρίου. Τον Ιανουάριο του 2026 οι εισροές έφτασαν τα 12,670 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, έναντι 4,062 εκατομμυρίων την περσινή χρονιά. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα για τον Φεβρουάριο, με 24,201 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σχεδόν δεκαπλάσια ποσότητα σε σχέση με τα 2,451 εκατομμύρια του Φεβρουαρίου 2025. Πρόκειται μάλιστα για τον δεύτερο καλύτερο Φεβρουάριο της τελευταίας δεκαετίας, επιβεβαιώνοντας την έντονη υδρολογική δραστηριότητα του φετινού χειμώνα.

Αντίθετα, ο Δεκέμβριος του 2025 κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, με εισροές 1,903 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, έναντι 5,710 ΕΚΜ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ωστόσο η εικόνα αντιστράφηκε πλήρως τους επόμενους μήνες.

Σε επίπεδο φραγμάτων, τα μεγαλύτερα αποθέματα καταγράφονται στον Κούρη με 23,229 εκατομμύρια κυβικά μέτρα και πληρότητα 20,2%, ενώ ακολουθεί ο Ασπρόκρεμμος με 11,879 εκατομμύρια και πληρότητα 22,7%. Σημαντικά αποθέματα εμφανίζουν επίσης ο Ευρέτου με 6,789 εκατομμύρια και ο Κανναβιού με 4,855 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Συνολικά, στα μεγάλα φράγματα τοΥ νώτιου αγωγού (περιοχή Λεμεσού) καταγράφονται 35,108 εκατομμύρια κυβικά μέτρα με πληρότητα 18,5%, έναντι 46,923 εκατομμυρίων και 24,8% την περσινή χρονιά, γεγονός που καταδεικνύει ότι παρά τις αυξημένες εισροές, η συνολική εικόνα των αποθεμάτων παραμένει ακόμη εύθραυστη.

Αντίθετα, στην Πάφο τα αποθέματα ανέρχονται στα 18,151 εκατομμύρια κυβικά μέτρα με πληρότητα 25,3%, ενώ στη Πόλη Χρυσοχούς καταγράφεται πληρότητα 33,9% με συνολικά 8,867 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Η σύγκριση με την περσινή χρονιά αναδεικνύει τη σημασία των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων μηνών, οι οποίες ενίσχυσαν ουσιαστικά τα υδάτινα αποθέματα και δημιουργούν πιο αισιόδοξες προοπτικές ενόψει του καλοκαιριού, εντούτοις δεν τίθεται ζήτημα εφησυχασμού, με τους αρμόδιους, να τονίζουν πως αν δεν υπάρξει δραστική λύση, δεν αποκλείονται ακόμη και περικοπές νερού.