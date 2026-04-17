Τι θα αλλάξει σε κινηματογράφο και συνδρομητικές πλατφόρμες μετά την εξαγορά της Warner Bros από την Paramount

Ήταν το πιο σκληρό και ανατρεπτικό deal των τελευταίων χρόνων στο Χόλιγουντ. Η μονομαχία του Netflix με την Paramount για την απόκτηση του αμερικανικού πολυεθνικού ομίλου ψυχαγωγίας και ΜΜΕ Warner Bros, που διαθέτει μεταξύ άλλων κινηματογραφικά στούντιο, τη δημοφιλή συνδρομητική πλατφόρμα streaming HBO Max και τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN, Discovery Channel και TNT Sports, έληξε υπέρ της δεύτερης, έναντι τιμήματος 111 δισ. δολαρίων, και μένουν πλέον οι απαραίτητες εγκρίσεις από τους μετόχους και τις ρυθμιστικές αρχές για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος πάντως και αρκετοί από όσους εργάζονται στην κινηματογραφική βιομηχανία εκφράζουν έντονες ανησυχίες γι’ αυτή την εξαγορά – μαμούθ και προσπαθούν, με όσες δυνάμεις διαθέτουν, να την μπλοκάρουν, έστω και και την τελευταία στιγμή. Τι είναι όμως αυτό που τούς φοβίζει;

Λιγότερες ταινίες – μείωση προσωπικού

Σύμφωνα με όσα έχουν αποτυπωθεί τις τελευταίες ημέρες τόσο σε συνεντεύξεις και δηλώσεις όσο και στη σχετική ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα και υπογράφεται από 1400 δυνατά ονόματα ηθοποιών και σκηνοθετών, μεταξύ των οποίων οι Τζέιν Φόντα, Χοακίν Φίνιξ, Εμμα Τόμσον, Μπεν Στίλερ, Χαβιέ Μπαρδέμ, Τζέι Τζέι Άμπραμς, Ντενί Βιλνέβ αλλά και ο δικός μας Γιώργος Λάνθιμος, οι βασικοί τους φόβοι σχετίζονται με τη μείωση του ανταγωνισμού που θα επιφέρει μια τέτοια συγχώνευση, γεγονός που, όπως έχει αποδειχτεί στο παρελθόν, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κινηματογραφική δημιουργία και φυσικά στους εργαζόμενους στον ήδη κλονισμένο από την πανδημία και τις παρατεταμένες απεργίες των συνδικάτων κλάδο.

Αν τελικά ολοκληρωθεί η συμφωνία, όπως όλα δείχνουν, τα μεγάλα αμερικανικά στούντιο θα μειωθούν σε τέσσερα κάτι το οποίο, μοιραία, θα οδηγήσει και στη μείωση του αριθμού νέων ταινιών και σειρών. Και αυτό, προφανώς, θα είναι μεγάλο πλήγμα για όσους εργάζονται στην κινηματογραφική βιομηχανία καθώς οι δημιουργοί θα έχουν λιγότερες ευκαιρίες να κυκλοφορήσουν τις ταινίες τους, θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας ενώ το κοινό θα έχει λιγότερες επιλογές.

«Έχουμε γίνει μάρτυρες μιας απότομης μείωσης του αριθμού των ταινιών που παράγονται και κυκλοφορούν, παράλληλα με τον περιορισμό των ειδών των ιστοριών που χρηματοδοτούνται και διανέμονται», αναφέρει η επιστολή. Όλο και περισσότερο, ένας μικρός αριθμός ισχυρών καθορίζει τι θα παραχθεί —και με ποιους όρους— αφήνοντας στους δημιουργούς και στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις λιγότερες βιώσιμες οδούς για τη διατήρηση του έργου τους. Ένας μικρός αριθμός πανίσχυρων οντοτήτων καθορίζει πλέον τι θα γυριστεί και με ποιους όρους» επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, στην ανοιχτή επιστολή τους οι άνθρωποι του θεάματος κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για ένα μελλοντικό ανεπανόρθωτο πλήγμα που μπορεί προκαλέσει το χώρο το νέο deal.

Η Paramount, πάντως, έχει δεσμευτεί πως θα κυκλοφορεί, κάθε χρόνο, τουλάχιστον 30 ταινίες στους κινηματογράφους,

Επιπλέον, δεδομένου ότι το τίμημα της εξαγοράς είναι πολύ υψηλό, εκφράζονται δικαιολογημένες ανησυχίες για την πιθανή οικονομική πολιτική μαζέματος που θα υιοθετήσει η Paramount μετά τη συγχώνευση η οποία θα μεταφράζεται σε μείωση του κόστους της κάθε κινηματογραφικής παραγωγής που συνεπάγεται περικοπές ή απολύσεις εργαζόμενων και φυσικά πτώση της ποιότητας του καλλιτεχνικού αποτελέσματος

Φόβους για λουκέτα εκφράζουν οι ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών των ΗΠΑ

Εκτός από τους καλλιτέχνες και τους εργαζόμενους στον χώρο του θεάματος, όμως, ιδιαίτερα ανήσυχοι δηλώνουν και πολλοί ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών οι οποίοι φοβούνται πως η συγχώνευση Paramount - Warner Bros θα οδηγήσει σε λουκέτο πολλούς κινηματογράφους που έχουν ήδη πληγεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια από τις τηλεοπτικές πλατφόρμες streaming.

Όσο για τον αντίκτυπο που θα έχει το υπό ολοκλήρωση deal στις τιμές των υπηρεσιών streaming του νέου μεγαθηρίου, αυτός μένει να φανεί καθώς από τη μία πλευρά οι χρήστες, σε πρώτη φάση, θα μπορούν να έχουν μία ενιαία, πιθανόν χαμηλότερη συνδρομή, η μείωση ωστόσο του ανταγωνισμού είναι πιθανόν να οδηγήσει, σταδιακά, σε υψηλότερες τιμές.

Το CNN θα γίνει Τραμπ...ικό»

Έντονες ανησυχίες, όμως, εκφράζονται, και για την αντικειμενικότητα της ενημέρωσης. Δεδομένου ότι στην Warner Bros ανήκει το δημοφιλέστατο τηλεοπτικό δίκτυο CNN αλλά και ότι ο επικεφαλής της Paramount Ντέιβιντ Έλισον διατηρεί στενές σχέσεις με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ – είναι γιος του δισεκατομμυριούχου και φανατικού υποστηρικτή του Τραμπ, Λάρι Έλισον -, είναι λογικό να προεξοφλείται η αλλαγή της πολιτικής γραμμής του καναλιού υπέρ του νυν Προέδρου και να υπάρχουν φόβοι ακόμα και για απολύσεις δημοσιογράφων που τού έχουν ασκήσει σκληρή κριτική.

