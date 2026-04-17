Λειτουργικό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρόσβεσης στην Πάφο για αντιπυρική περίοδο, λέει η Σούιτσα

Την πρώτη δέσμη 21 δράσεων από το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο παρουσίασε η Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούιτσα, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τον σχεδιασμό, στην υλοποίηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρόσβεσης, με έδρα την Πάφο, το οποίο και αναμένεται σύμφωνα με την Επίτροπο να εγκαινιαστεί μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες, ενώ υπογραμμίστηκε ότι θα είναι λειτουργικό κατά την αντιπυρική περίοδο του θέρους του 2026, έστω και χωρίς τη μέγιστη δυναμικότητα.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το σχέδιο δράσης για την Άνοιξη 2026 που παρουσιάστηκε την Παρασκευή στα κράτη μέλη και στα κράτη της νότιας Μεσογειακής γειτονιάς, αποτελεί το βασικό εργαλείο για την προώθηση του Συμφώνου, το οποίο έχει διαμορφωθεί μέσα από εκτεταμένη και συμμετοχική διαβούλευση με κυβερνήσεις, κοινωνία των πολιτών, νέους, επιχειρήσεις και την ερευνητική κοινότητα σε όλη τη Μεσόγειο.

Η δράση που αφορά το Κέντρο Πυρόσβεσης, εντάσσεται στον τρίτο πυλώνα του Συμφώνου για την ασφάλεια και την ετοιμότητα, και προβάλλεται από την Κομισιόν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της «πρακτικής προσέγγισης» του Συμφώνου. Εκτός από την Κύπρο, στον Κόμβο θα συμμετάσχουν από τα κράτη μέλη της ΕΕ η Ισπανία, η Γαλλία και η Λιθουανία, ενώ από τις χώρες της Νότιας Μεσογείου, θα συμμετάσχει η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιορδανία, ο Λίβανος και η Συρία, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά την Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

«Εγκαινιάζουμε έναν κόμβο πυρόσβεσης στην Κύπρο, ένα περιφερειακό κέντρο για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της αντίδρασης σε καταστροφές», δήλωσε η Επίτροπος Σούιτσα, ενώ επισήμανε πως «για πρώτη φορά θα προσφέρει στήριξη και στις χώρες της νότιας Μεσογείου».

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ ειδικά για το χρονοδιάγραμμα και τη λειτουργία του έργου, η Επίτροπος ξεκαθάρισε ότι η καθυστέρηση στα επίσημα εγκαίνια αποτελεί τεχνικό ζήτημα ατζέντας την άτυπης Συνόδου: «Ο μόνος λόγος που δεν θα εγκαινιαστεί την επόμενη εβδομάδα είναι καθαρά λογιστικός», ενώ διευκρίνισε ότι η επίσημη τελετή πρέπει να αναμένεται σε περίπου τέσσερις εβδομάδες. Την ίδια στιγμή, έσπευσε να τονίσει τη σημασία του έργου, χαρακτηρίζοντάς το «πραγματικά σημαντικό για τη Μεσόγειο και για την ασφάλεια της περιοχής».

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στο επιχειρησιακό σκέλος του κόμβου ενόψει της θερινής περιόδου, ενώ επισημάνθηκε από την Επίτροπο για τη Μεσόγειο η ανάγκη για ταχεία ενεργοποίηση ήταν επιτακτική λόγω των εμπειριών των προηγούμενων ετών. «Πέρσι το καλοκαίρι είχαμε μεγάλα προβλήματα με πυρκαγιές στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική αλλά και στην ίδια την Κύπρο, και έπρεπε να κάνουμε κάτι άμεσα» είπε. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, η υλοποίηση ξεκινά άμεσα, έστω και σε προκαταρκτική μορφή.

Από πλευράς επιχειρησιακής ετοιμότητας, ευρωπαϊκή πηγή διευκρίνισε στο ΚΥΠΕ ότι ο κόμβος θα ξεκινήσει σταδιακά, με δυνατότητα ανάπτυξης ήδη από το καλοκαίρι, μια προσέγγιση που δε θα βασιστεί σε άμεση πλήρη ανάπτυξη, αλλά σε σταδιακή ενίσχυση των δυνατοτήτων. Πληροφορίες του ΚΥΠΕ σημειώνουν ότι ο κόμβος περιλαμβάνει τέσσερα μισθωμένα πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Πάφο, με τη χρηματοδότηση για τα τρία να έχει εξασφαλιστεί.

Στην ίδια κατεύθυνση, αναφέρθηκε ότι το έργο δεν περιορίζεται μόνο στην προμήθεια μέσων, αλλά αποτελεί ένα ευρύτερο σύστημα συνεργασίας. «Δεν πρόκειται απλώς να αγοράσουμε αεροσκάφη και να τα τοποθετήσουμε στην Κύπρο», αλλά για μια πρωτοβουλία που θα συνδυάζει «εκπαίδευση, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, δεδομένα και επιχειρησιακή ετοιμότητα,» ενώ τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον κόμβο, θα το πράξουν και με ανθρώπινο δυναμικό, λέχθηκε. Η σταδιακή ανάπτυξη, τόσο η υλικοτεχνική, όσο και του ανθρωπίνου δυναμικού, όπως σημειώθηκε, θα βασιστεί στις ανάγκες που θα προκύπτουν και στη συμβολή των κρατών μελών.

Πηγή: ΚΥΠΕ