Γαριδάκια, έτοιμα σνακ, αναψυκτικά: Πως τα υπερ- επεξεργασμένα τρόφιμα καταστρέφουν το σώμα μας εκ των έσω

Η συχνή κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων φαίνεται να συνδέεται και με την επιβάρυνση των μυών, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Radiology.

Οι μύες περιέχουν φυσιολογικά μικρές ποσότητες λίπους, το οποίο χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας. Ωστόσο, όταν το λίπος αυξάνεται μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία τους.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα 615 ατόμων περίπου 60 ετών, που παρακολουθούνταν από το "National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases" των ΗΠΑ λόγω αυξημένου κινδύνου για οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Οι ερευνητές συνέκριναν τη διατροφή τους, τον δείκτη μάζας σώματος και απεικονίσεις των μυών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν περισσότερα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα είχαν μεγαλύτερη συσσώρευση λίπους στους μύες, ανεξάρτητα από το βάρος, τη θερμιδική πρόσληψη ή την άσκηση. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει τη σημασία της ποιότητας της διατροφής.

Τι είναι τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται προϊόντα που έχουν υποστεί εκτεταμένη βιομηχανική επεξεργασία και περιέχουν πρόσθετα, όπως συντηρητικά, ενισχυτικά γεύσης και τεχνητά χρώματα. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι:

Έτοιμα γεύματα και κατεψυγμένα φαγητά

Συσκευασμένα σνακ (πατατάκια, γαριδάκια, μπισκότα)

Αναψυκτικά και ζαχαρούχα ροφήματα

Επεξεργασμένα κρέατα (λουκάνικα, αλλαντικά)

Δημητριακά πρωινού με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη

Γλυκά και αρτοσκευάσματα μαζικής παραγωγής

Τα τρόφιμα αυτά είναι συχνά πλούσια σε θερμίδες, ζάχαρη, αλάτι και "κακά" λιπαρά, αλλά φτωχά σε βασικά θρεπτικά συστατικά.

Πώς επηρεάζουν το σώμα

Η αυξημένη συσσώρευση λίπους στους μύες μπορεί να επηρεάσει τη δύναμη και τη λειτουργία τους, επιβαρύνοντας τις αρθρώσεις, ιδιαίτερα τα γόνατα. Παράλληλα, ενδέχεται να σχετίζεται με φλεγμονώδεις διεργασίες στον οργανισμό.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το φαινόμενο πιθανόν δεν περιορίζεται στα πόδια, αλλά μπορεί να αφορά συνολικά το μυϊκό σύστημα.

Προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει το αυξημένο μυϊκό λίπος με υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη τύπου 2 αλλά και καρκίνου, πιθανώς λόγω της παραγωγής ουσιών που προκαλούν φλεγμονή. Ειδικότερα, η συχνή κατανάλωση έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο για υπέρταση, δυσλιπιδαιμία και καρδιοπάθειες.

Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα μπορούν να ενισχύσουν χρόνιες φλεγμονές. Αυτό συμβαίνει λόγω της χαμηλής διατροφικής τους αξίας και της παρουσίας πολλών πρόσθετων ουσιών. Η χρόνια φλεγμονή έχει συνδεθεί με πολλά νοσήματα, από καρδιοπάθειες μέχρι μεταβολικές διαταραχές.

Την ίδια ώρα, η χαμηλή περιεκτικότητα τους σε φυτικές ίνες και η υψηλή επεξεργασία τους επηρεάζουν αρνητικά το μικροβίωμα του εντέρου. Αυτό μπορεί να επιβραδύνει την πέψη, την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών αλλά και την άμυνα του οργανισμού.

thetoc.gr