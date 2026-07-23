Γονείς προσοχή: Ποια καλοκαιρινά παιχνίδια είναι επικίνδυνα για τα παιδιά και γιατί;

Συμβουλές για ασφαλείς καλοκαιρινές αγορές και ορθή χρήση προϊόντων δίνει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, στο πλαίσιο της αποστολής της για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιάζουν ορισμένα από τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται περισσότερο κατά τη θερινή περίοδο, όπως εκείνα που σχετίζονται με το νερό, την παραλία και τις υπαίθριες δραστηριότητες, η Υπηρεσία απευθύνει χρήσιμες οδηγίες για την ασφαλή επιλογή, αγορά και χρήση τους. Στόχος είναι η αποφυγή ατυχημάτων και η προστασία της υγείας και της ασφάλειας, ιδιαίτερα των παιδιών.

Η ενημέρωση βασίζεται σε ευρήματα από ελέγχους εποπτείας της αγοράς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στις κοινοποιήσεις επικίνδυνων προϊόντων μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος Safety Gate.

Προσοχή στα βρεφικά φουσκωτά καθίσματα

Μεταξύ των προϊόντων για τα οποία έχουν εντοπιστεί κίνδυνοι περιλαμβάνονται τα βρεφικά φουσκωτά καθίσματα με σκίαστρο ή αντηλιακή τέντα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο σχεδιασμός τους μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα του προϊόντος και να αυξήσει τον κίνδυνο ανατροπής ή παγίδευσης του βρέφους κάτω από το νερό.

Η Υπηρεσία τονίζει ότι η χρήση τους δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τη συνεχή επίβλεψη από ενήλικα.

Η σημασία της ορατότητας στα παιδικά μαγιό

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται και στα παιδικά μαγιό χαμηλής ορατότητας μέσα στο νερό. Ορισμένες αποχρώσεις, όπως οι πολύ σκούρες ή οι μπλε, ενδέχεται να δυσχεράνουν τον άμεσο εντοπισμό ενός παιδιού από γονείς ή ναυαγοσώστες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Κίνδυνοι από τα φουσκωτά κολάρα λαιμού για βρέφη

Στις συστάσεις της Υπηρεσίας περιλαμβάνονται και τα φουσκωτά κολάρα λαιμού για βρέφη. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η χρήση τους μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους, όπως σε περίπτωση ανατροπής ή παγίδευσης, όπου ενδέχεται να δυσχερανθεί η αναπνοή του βρέφους.

Η Υπηρεσία υπογραμμίζει ότι τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συνεχή και άμεση επίβλεψη από ενήλικα. Παράλληλα, συστήνεται το βρέφος να βρίσκεται πάντοτε σε απόσταση που να επιτρέπει την άμεση παρέμβαση του ατόμου που το επιβλέπει.

«Ουρές γοργόνας» και μονοπέδιλα κολύμβησης

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις «ουρές γοργόνας» και στα μονοπέδιλα κολύμβησης, καθώς μπορούν να περιορίσουν την ελευθερία κινήσεων του παιδιού στο νερό.

Η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται μόνο από παιδιά που διαθέτουν τις απαραίτητες κολυμβητικές ικανότητες και είναι εξοικειωμένα με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό, πάντοτε υπό τη συνεχή και άμεση επίβλεψη ενήλικα και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Προσεκτική επιλογή σωσιβίων και βοηθημάτων επίπλευσης

Η Υπηρεσία καλεί τους καταναλωτές να επιλέγουν με ιδιαίτερη προσοχή γιλέκα κολύμβησης, βοηθήματα επίπλευσης και σωσίβια, καθώς προϊόντα άγνωστης προέλευσης ή από μη αξιόπιστους πωλητές ενδέχεται να μην πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας ή να μην παρέχουν την απαιτούμενη άνωση.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στις οδηγίες χρήσης, στα όρια βάρους και στις ηλικιακές συστάσεις του κατασκευαστή, καθώς η χρήση ακατάλληλων προϊόντων μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητά τους και να επηρεάσει την ασφάλεια του χρήστη.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα υδροσφαιρίδια

Η Υπηρεσία εφιστά επίσης την προσοχή στα υδροσφαιρίδια (water beads), τα οποία λόγω του μικρού τους μεγέθους, της εμφάνισής τους και της δυνατότητάς τους να διογκώνονται, ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο σε περίπτωση κατάποσης, ιδιαίτερα από βρέφη και μικρά παιδιά.

Για τον λόγο αυτό συνιστάται να φυλάσσονται πάντα μακριά από παιδιά μικρής ηλικίας και να χρησιμοποιούνται μόνο υπό κατάλληλη επίβλεψη.

Τι να προσέχετε κατά την αγορά προϊόντων

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί το κοινό να αποφεύγει την αγορά προϊόντων που δεν φέρουν σαφή στοιχεία αναγνώρισης του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, καθώς και προϊόντων στα οποία δεν αναγράφονται η εμπορική επωνυμία, η ονομασία του μοντέλου ή άλλος αναγνωριστικός κωδικός.

Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται απαραίτητα για την ιχνηλασιμότητα και την ασφαλή αξιολόγηση του προϊόντος.

Παράλληλα, οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από τις απαραίτητες πληροφορίες, σημάνσεις, οδηγίες χρήσης και προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Αυξημένη προσοχή στις διαδικτυακές αγορές

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι καταναλωτές κατά τις αγορές μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Η Υπηρεσία συστήνει να ελέγχουν πάντοτε την ταυτότητα και τα στοιχεία του πωλητή, καθώς προϊόντα που προέρχονται από άγνωστους προμηθευτές και προσφέρονται σε ασυνήθιστα χαμηλές τιμές ενδέχεται να μην πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας ή να έχουν διατεθεί παράνομα στην αγορά.

Ασφαλής χρήση των προϊόντων

Κατά τη χρήση των προϊόντων, οι καταναλωτές πρέπει να ακολουθούν πάντοτε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας του κατασκευαστή και να χρησιμοποιούν τα προϊόντα αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Η Υπηρεσία υπενθυμίζει ότι τα βοηθήματα επίπλευσης, τα φουσκωτά προϊόντα και γενικότερα τα προϊόντα αναψυχής δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συνεχή και άμεση επίβλεψη των παιδιών από υπεύθυνο ενήλικα όταν βρίσκονται μέσα ή κοντά στο νερό.

Επιπρόσθετα, οι γονείς και κηδεμόνες καλούνται να επιβλέπουν συνεχώς τα παιδιά, ακόμη και όταν χρησιμοποιούν προϊόντα υποστήριξης της επίπλευσης, καθώς και να ελέγχουν πριν από κάθε χρήση τα φουσκωτά προϊόντα και τον σχετικό εξοπλισμό για τυχόν φθορές, σκισίματα ή διαρροές που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλειά τους.

Πού μπορούν να ενημερώνονται οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για προϊόντα που έχουν κοινοποιηθεί ως επικίνδυνα ή έχουν ανακληθεί από την αγορά μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας Safety Gate, στη διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/safety-gate/

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, καταναλωτές και οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμμή Καταναλωτή στο 1429.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στην αγορά

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναφέρει ότι συνεχίζει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τη διενέργεια συστηματικών ελέγχων στην αγορά, με στόχο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση μη συμμορφούμενων ή επικίνδυνων προϊόντων και τη διασφάλιση ότι τα προϊόντα που διατίθενται στους καταναλωτές πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ