Πέγκυ Ζήνα για Γιώργο Μαζωνάκη: Θα περάσει κι αυτό, έγραψε στα social media

Πολλοί συνάδελφοι και φίλοι του τραγουδιστή έχουν χρησιμοποιήσει τα social media για να εκφράσουν δημόσια την υποστήριξή τους

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα νοσηλεύεται ο γνωστός καλλιτέχνης Γιώργος Μαζωνάκης στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαϊτειο», μετά από εισαγγελική εντολή.

Η εισαγωγή πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, φέρνοντας στο προσκήνιο ανησυχίες για την υγεία του δημοφιλούς τραγουδιστή. Η είδηση της νοσηλείας του Μαζωνάκη έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης από τη μουσική και καλλιτεχνική κοινότητα.

Πολλοί συνάδελφοι και φίλοι του τραγουδιστή έχουν χρησιμοποιήσει τα social media για να εκφράσουν δημόσια την υποστήριξή τους. Μεταξύ αυτών, η δημοφιλής ερμηνεύτρια Πέγκυ Ζήνα θέλησε να εκφράσει τη στήριξή της μέσω μιας ανάρτησης στον λογαριασμό της στο Instagram. Συγκεκριμένα, η Πέγκυ Ζήνα ανήρτησε μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στις "ιστορίες" της στο Instagram, συνοδευόμενη από το μήνυμα: «Μαζί σου. Θα περάσει κι αυτό».

 

Με αυτό το απλό αλλά ουσιαστικό μήνυμα, η καλλιτέχνιδα δήλωσε δημόσια την αλληλεγγύη της προς τον συνάδελφό της. Οι εκδηλώσεις συμπαράστασης συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ δεν έχει δοθεί περαιτέρω επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη. Το κοινό και οι θαυμαστές του αναμένουν με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από αυτό το ζήτημα, εκφράζοντας τις θερμές ευχές τους για ταχεία ανάρρωση. 

Protothema.gr

