ΗΠΑ: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος που έκανε πορεία υπέρ του Ιράν (βίντεο)

Δεν είναι σαφές αν ή πόσα θύματα υπάρχουν, ούτε εάν επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια ή όχι.

Φορτηγό που χρησιμοποιείται για μεταφορές έπεσε πάνω σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Λος Άντζελες σε ένδειξη υποστήριξης στους διαδηλωτές στο Ιράν προκαλώντας την οργή των συγκεντρωμένων.

Αυτό μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός KNBC, μέρος του εθνικού δικτύου του NBC News.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του μέσου ενημέρωσης, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί και συμμετείχαν σε πορεία στο Γουέστγουντ, προάστιο του Λος Άντζελες.

Μαζικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν το Ιράν από τα τέλη Δεκεμβρίου, αρχικά πυροδοτούμενες από την οικονομική κρίση και τον αυξανόμενο πληθωρισμό. Πολλοί Ιρανοί είναι απογοητευμένοι από τις υψηλές τιμές και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης, και οι αναταραχές έχουν επεκταθεί σε ευρύτερα αντικυβερνητικά αιτήματα.

Η κυβέρνηση έχει επιβάλει σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου και των επικοινωνιών, καθιστώντας δύσκολη την ανεξάρτητη επαλήθευση και περιορίζοντας τη ροή πληροφοριών από το εσωτερικό του Ιράν.

Πηγή: cnn.gr

