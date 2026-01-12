Χιονόπτωση και ομίχλη επηρεάζουν την διέλευση υπό όρους

Πέντε ανθρώπινα κεφάλια βρέθηκαν σε τουριστική παραλία στον Ισημερινό

Η μακάβρια εικόνα εντοπίστηκε στην Πουέρτο Λόπες, στην επαρχία Μαναβί – Η περιοχή πλήττεται από σφοδρές συγκρούσεις συμμοριών

Η αστυνομία του Ισημερινού ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι διενεργεί έρευνα μετά τον εντοπισμό πέντε ανθρώπινων κεφαλιών αφημένων να κρέμονται σε εμφανές σημείο, μαζί με απειλητικό μήνυμα, σε τουριστική παραλία στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, το οποίο σαρώνεται το τελευταίο διάστημα από κύμα βίας.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε στην Πουέρτο Λόπες, στην επαρχία Μαναβί, δημοφιλή προορισμό για όσους θέλουν να παρατηρήσουν φάλαινες, όπου ήδη στα τέλη Δεκεμβρίου είχαν δολοφονηθεί εννιά άνθρωποι, ανάμεσά τους μωρό, σε σειρά επεισοδίων αποδοθέντων από τις αρχές σε συγκρούσεις συμμοριών.

Χθες, εικόνες που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τα πέντε κεφάλια, κρεμασμένα με σχοινιά από δυο ξύλινους στύλους, μπροστά στη θάλασσα, στην αμμουδιά. Πλάι τους, επιγραφή σε ξύλινο πίνακα απειλούσε μέλη συμμοριών που εκβιάζουν εμπόρους και κατοίκους για να αποσπούν πληρωμές για υποτιθέμενη προστασία.

Ο Ισημερινός, ανάμεσα στις δυο χώρες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές κοκαΐνης στην υφήλιο, την Κολομβία και το Περού, βιώνει τρομακτική κλιμάκωση της βίας εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών συνδεόμενων με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ.

Παρά τον πόλεμο που έχει κηρύξει εναντίον των συμμοριών ο Πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, τους πρώτους έξι μήνες του 2025 διαπράχθηκαν πάνω από 4.600 δολοφονίες στη χώρα των λίγων περισσότερων από 18 εκατ. κατοίκων, αριθμός αυξημένος κατά 47% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ

