Κόβοντας την καφεΐνη: Τι θα πάθουμε αν το επιχειρήσουμε

Είτε αποφασίσουμε να σταματήσουμε ξαφνικά την κατανάλωση καφέ είτε προσπαθούμε απλώς να μειώσουμε την πρόσληψη καφεΐνης τροφών ή ροφημάτων που περιέχουν καφεΐνη μπορεί να έχει βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον οργανισμό μας.

Ανάλογα με την ένταση της εξάρτησής μας από την καφεΐνη, μπορεί να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε έντονα συμπτώματα στέρησης (καθώς η καφεΐνη είναι ουσιαστικά ένα φάρμακο). Συνιστάται να μειώνουμε σταδιακά τον καφέ και άλλα αναψυκτικά με καφεΐνη, ειδικά αν καταναλώνουμε πολλές μερίδες ημερησίως. Ακόμα και όσοι πίνουν μόνο ένα φλιτζάνι καφέ την ημέρα μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα στέρησης.

Όμως, τι πραγματικά συμβαίνει όταν μειώνουμε αισθητά την κατανάλωση καφεΐνης;

Μπορεί να εμφανίσουμε έντονους πονοκεφάλους

Η καφεΐνη έχει διττή επίδραση στους πονοκεφάλους. Από τη μία, η κατανάλωση καφεΐνης σχετίζεται με πιο συχνούς πονοκεφάλους, ενώ από την άλλη, η απότομη διακοπή της μπορεί επίσης να προκαλέσει πονοκεφάλους. Παράλληλα, και για να κάνουμε τα πράγματα γίνουν περισσότερο περίπλοκα, η καφεΐνη χρησιμοποιείται και για την αντιμετώπιση πονοκεφάλων.

Η τακτική κατανάλωση καφεΐνης μπορεί να προκαλέσει σφίξιμο των αιμοφόρων αγγείων, μειώνοντας τη ροή του αίματος. Όταν σταματήσουμε τον καφέ, τα αγγεία επανέρχονται στο φυσιολογικό τους μέγεθος, προκαλώντας προσωρινά πονοκεφάλους.

Μπορεί να γίνουμε δυσκοίλιοι

Ο καφές διεγείρει τόσο το πεπτικό μας σύστημα όσο και τον εγκέφαλο, πιθανώς λόγω της αλληλεπίδρασης της καφεΐνης με τα μικρόβια του εντέρου. Αυτό σημαίνει ότι η διακοπή της καφεΐνης μπορεί να προκαλέσει κάποια ακανόνιστη λειτουργία του εντέρου. Το καλό είναι ότι αν αντικαταστήσουμε την καφεΐνη με νερό και καταναλώνουμε αρκετές φυτικές ίνες από φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και δημητριακά ολικής άλεσης, πιθανότατα δεν θα έχουμε πρόβλημα.

Μπορεί να «πέσουμε σε λήθαργο»

Η καφεΐνη είναι διεγερτικό, οπότε είναι πιθανό να νιώσουμε πτώση ενέργειας για μερικές μέρες μόλις σταματήσουμε τον καφέ ή τα αναψυκτικά. Ορισμένα συμπτώματα στέρησης καφεΐνης περιλαμβάνουν μειωμένη επαγρύπνηση, νύστα και αίσθημα θολούρας. Συνιστάται η σταδιακή μείωση για να περιοριστούν αυτά τα ενοχλητικά συμπτώματα.

Μπορεί να χάσουμε μερικά κιλά

Είτε πίνουμε καφέ, αναψυκτικά ή ενεργειακά ποτά, η διακοπή της καφεΐνης μπορεί να συμβάλει σε απώλεια βάρους. Ένα απλό φλιτζάνι καφέ έχει περίπου 2 θερμίδες, αλλά προσθήκες όπως κρέμα και ζάχαρη αυξάνουν τις θερμίδες σημαντικά. Η μείωση της καφεΐνης σημαίνει συχνά και μείωση της πρόσληψης ζάχαρης, βοηθώντας στη διαχείριση του βάρους.

Μπορεί να νιώσουμε πιο χαλαροί

Η διακοπή της καφεΐνης μειώνει τα πρωινά ή βραδινά τρεξίματα και νευρικότητα, βοηθώντας στη μείωση του στρες. Παρά την αρχική ενόχληση ή ευερεθιστότητα, η διάθεσή μας σταδιακά εξομαλύνεται.

Μπορεί να κοιμόμαστε καλύτερα

Η καφεΐνη επηρεάζει άμεσα τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης και παραμένει στον οργανισμό για ώρες. Αποφεύγοντας την καφεΐνη τουλάχιστον 9 ώρες πριν τον ύπνο μειώνεται ο κίνδυνος διαταραχών ύπνου. Ο οργανισμός ξέρει πότε χρειάζεται ύπνο, οπότε η διακοπή της καφεΐνης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα νιώθουμε κουρασμένοι όλη μέρα.

Μπορεί να αποκτήσουμε πιο λευκά δόντια

Η διακοπή κατανάλωσης καφέ σημαίνει αντίο στους λεκέδες, κάτι που είναι ευεργετικό για τα δόντια μας. Ο καφές και τα αναψυκτικά, καφεϊνούχα ή όχι, θεωρούνται επιβλαβή για το σμάλτο.

