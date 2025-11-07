Το έξυπνο τρόφιμο που ενισχύει και προστατεύει την μνήμη

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι μπορούμε να θωρακίσουμε τη μνήμη μας μέσα από τις διατροφικές μας επιλογές. Νεότερη μελέτη αποκαλύπτει ακόμα ένα «έξυπνο» τρόφιμο που μας φέρνει ένα βήμα πιο μακριά από την εκδήλωση νευροεκφυλιστικών ασθενειών

Μακρά είναι η λίστα των τροφίμων που σύμφωνα με μελέτες που μπορούν να λειτουργήσουν ως ενισχυτικά της μνήμης, ανάμεσα τους και η κανέλα, οι φράουλες και τα βατόμουρα. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ ανακάλυψαν ακόμα ένα τέτοιο τρόφιμο – μάλλον αμφιλεγόμενο-, που ενισχύει την ανάπτυξη των νεύρων και βελτιώνει τη μνήμη. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Journal of Neurochemistry.

Ο λόγος για το μανιτάρι ερίκιο το αγκαθωτό (Hericium erinaceus) ή αλλιώς το Ερίκιο το Αγκαθωτό Αρνάκι, το οποίο διατηρεί μια μακρά ιστορία χρήσης στην κινέζικη ιατρική ως τονωτικό για διαταραχές του στομάχου, έλκη και για την ίαση των γαστρεντερικών παθήσεων. Πρόκειται για ένα μανιτάρι που θεωρείται γαστρονομική λιχουδιά στην Κίνα και την Ιαπωνία,  ενώ χρησιμοποιείται ως φαρμακευτικό τρόφιμο στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική – είναι δε γνωστό και ως  «έξυπνο φάρμακο».

«Τα εκχυλίσματα από αυτά τα λεγόμενα μανιτάρια “χαίτη του λιονταριού” χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή ιατρική στις ασιατικές χώρες εδώ και αιώνες, αλλά θέλαμε να προσδιορίσουμε επιστημονικά την πιθανή επίδρασή τους στα εγκεφαλικά κύτταρα», δήλωσε ο καθηγητής δρ. Frederic Meunier από το Ινστιτούτο Εγκεφάλου του Queensland.

Πηγή: ygeiamou.gr

