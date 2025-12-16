Φρένο στον υπερτουρισμό βάζει η Βερόνα -Χαράτσι 12 ευρώ στους τουρίστες

Ο δήμος της Βερόνας, μιας από τις πιο ρομαντικές ιταλικές πόλεις, έθεσε το μέτρο σε ισχύ στις 6 Δεκεμβρίου για την περίοδο των γιορτών, πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, οι επισκέπτες θα μπορούν να εισέρχονται στο σπίτι της Ιουλιέτας, μόνο εφόσον έχουν αγοράσει εισιτήριο, κόστους 12 ευρώ.

Για τα άτομα ηλικίας 18-25 ετών το εισιτήριο περιορίζεται στα 3 ευρώ, ενώ για τους... ερωτευμένους άνω των 65 στα 9 ευρώ.

Σπίτι της Ιουλιέτας: Ένα σύμβολο έρωτα με… φανταστικές ρίζες

Το λεγόμενο «Σπίτι της Ιουλιέτας» είναι ένα παλάτσο του 14ου αιώνα, που συνδέθηκε με τη λογοτεχνική ηρωίδα λόγω της ομοιότητας του ονόματος της οικογένειας Καπουλέτων με την πραγματική οικογένεια Dal Capello, η οποία κατοικούσε στο κτίριο.

Παρότι οι Ρωμαίος και Ιουλιέτα δεν υπήρξαν ποτέ ιστορικά πρόσωπα, το κτίριο μετατράπηκε στις αρχές του 20ού αιώνα από τον δήμο της Βερόνας σε πόλο έλξης τουριστών με την προσθήκη του διάσημου μπαλκονιού και ενός μπρούτζινου αγάλματος της Ιουλιέτας.

Selfies, παράδοση και νέοι κανόνες

Καθημερινά, πλήθη τουριστών συγκεντρώνονται στην αυλή για να βγάλουν selfies και να αγγίξουν το στήθος του αγάλματος της Ιουλιέτας για «γούρι» και καλή τύχη στον έρωτα.

Ωστόσο, η αυξημένη τουριστική κίνηση, ειδικά την εορταστική περίοδο, οδήγησε τις δημοτικές αρχές της Βερόνας στην επιβολή αυστηρών μέτρων. Εκτός από το εισιτήριο, θεσπίστηκε όριο 60 δευτερολέπτων για τη φωτογράφιση στο μπαλκόνι, ενώ ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών στο εσωτερικό του κτιρίου μειώθηκε από 130 σε 100 άτομα.

Αντιδράσεις και ανησυχίες στη Βερόνα

Τα νέα μέτρα προκάλεσαν αντιδράσεις, με ορισμένους τουρίστες να διαμαρτύρονται έντονα και να φωνάζουν «ντροπή» προς τους φύλακες που τους εμπόδιζαν να μπουν στο σπίτι της Ιουλιέτας. Παράλληλα, καταστηματάρχες της περιοχής εκφράζουν φόβους ότι ο περιορισμός θα πλήξει την τοπική αγορά της Βερόνας κατά την πιο επικερδή περίοδο του χρόνου.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, Μάρτα Ουγκολίνι, τόνισε ότι η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφάλειας, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για προσωρινό μέτρο με στόχο την προστασία τόσο των επισκεπτών όσο και ενός εμβληματικού χώρου της πόλης.

Η Βερόνα δεν αποτελεί εξαίρεση. Και άλλες ιταλικές πόλεις, όπως η Βενετία, εφαρμόζουν αντίστοιχα μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού, επιβάλλοντας χρεώσεις στους ημερήσιους επισκέπτες σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν την ισορροπία ανάμεσα στον τουρισμό και την ποιότητα ζωής.

Πηγή: iefimerida.gr