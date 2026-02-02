Grammys 2026: Η «γκάφα» της Cher στην ανακοίνωση του Record of the Year έκλεψε... την παράσταση

Μια από τις πιο απρόβλεπτες και διασκεδαστικές στιγμές της φετινής τελετής των Grammy χάρισε στο κοινό η Cher, όταν κατά την ανακοίνωση του βραβείου «Record of the Year» αποκάλυψε κατά λάθος λάθος νικητή, προκαλώντας αμηχανία αλλά και χαμόγελα στη ζωντανή μετάδοση.

Η εμβληματική τραγουδίστρια Cher βρισκόταν ήδη στο επίκεντρο της βραδιάς, έχοντας παραλάβει νωρίτερα το Τιμητικό Βραβείο για τη συνολική προσφορά της στη μουσική, από τον παρουσιαστή της τελετής Τρέβορ Νόα. Στην ευχαριστήρια ομιλία της μίλησε με ειλικρίνεια για τις διακυμάνσεις της καριέρας της και παρότρυνε τους νέους καλλιτέχνες να μην εγκαταλείπουν ποτέ τα όνειρά τους.

Λίγο αργότερα, η Cher επέστρεψε στη σκηνή για να απονείμει ένα από τα σημαντικότερα βραβεία της βραδιάς. Ωστόσο, μια καθυστέρηση στο autocue και μια σύντομη παύση πριν από την ανακοίνωση οδήγησαν σε ένα απρόοπτο: ανοίγοντας τον φάκελο, ανακοίνωσε ως νικητή τον «Luther Vandross», προκαλώντας έκπληξη στο κοινό.

Η πραγματική διάκριση, ωστόσο, ανήκε στον Kendrick Lamar και τη SZA για το τραγούδι τους «Luther». Οι δύο καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή εμφανώς χαλαροί και χαμογελαστοί, αντιμετωπίζοντας τη στιγμή με χιούμορ. Στην ομιλία του, ο Lamar δεν άφησε ασχολίαστη τη σύγχυση, αποτίοντας φόρο τιμής στον Luther Vandross, του οποίου το όνομα και η φωνή αποτελούν βασικό σημείο αναφοράς στο κομμάτι.

Ο ράπερ αποκάλυψε μάλιστα πως η άδεια χρήσης του sample από την οικογένεια του Vandross συνοδευόταν από έναν αυστηρό όρο: το τραγούδι να μην περιλαμβάνει υβριστικούς στίχους, κάτι που τηρήθηκε απόλυτα.

Η βράβευση αυτή επισφράγισε μια ιστορική χρονιά για τον Kendrick Lamar, ο οποίος έφτασε συνολικά τα 27 Grammy στην καριέρα του και έγινε νικητής του «Record of the Year» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μετά την περσινή επιτυχία του «Not Like Us». Μια βραδιά που, εκτός από διακρίσεις, θα μείνει αξέχαστη και για ένα από τα πιο ανθρώπινα λάθη της ζωντανής τηλεόρασης.

