Σοβαρό επεισόδιο βίας σε αστυνομικό σταθμό: Αστυνομικός απέτρεψε τον ξυλοδαρμό της συναδέλφου του από αξιωματικό

Ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς υποβλήθηκε πρόσφατα ανώνυμη καταγγελία, η οποία αφορούσε σοβαρό περιστατικό βίας που εκτυλίχθηκε εντός αστυνομικού σταθμού της Επαρχίας Λευκωσίας μεταξύ αστυνομικών. Σύμφωνα με την καταγγελία, αξιωματικός επιχείρησε να ασκήσει σωματική βία σε γυναίκα αστυνομικό, την οποίαν, μάλιστα, έδιωξε από τον αστυνομικό σταθμό ενώ ήταν καθήκον και θα την είχε κτυπήσει, εάν δεν παρενέβαινε τρίτος αστυνομικός που βρισκόταν σε υπηρεσία.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν κατέστη δυνατό να διερευνήσει τη συγκεκριμένη καταγγελία, καθώς αυτή δεν αφορούσε πράξη διαφθοράς. Ωστόσο, κάλεσε το ανώνυμο πρόσωπο που προέβη στην καταγγελία να αποταθεί στην ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων, η οποία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση ισχυρισμών και παραπόνων που αφορούν πράξεις μελών της Αστυνομίας, ή εναλλακτικά να υποβάλει καταγγελία στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας. Προκειμένου δε να ενημερωθεί το πρόσωπο που υπέβαλε την καταγγελία για την απόφασή της, δεδομένου ότι αυτή ήταν ανώνυμη, η Αρχή κατά της Διαφθοράς προέβη στην ανάρτηση της σχετικής απόφασης στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Ειδικότερα, η καταγγελία στρέφεται κατά αξιωματικού της Αστυνομίας, ο οποίος υπηρετεί σε Αστυνομικό Σταθμό της Επαρχίας Λευκωσίας και ο οποίος, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, προέβη σε λεκτική επίθεση εναντίον υφιστάμενης αστυνομικού, εξυβρίζοντάς την και διώχνοντας την από τον σταθμό, ενώ ταυτόχρονα συγκρατείτο από έτερο αστυνομικό που ήταν παρών στο περιστατικό, προκειμένου να αποτραπεί η σωματική επίθεση.

Από την προκαταρκτική εξέταση της ανώνυμης καταγγελίας και με βάση τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται σε αυτή, η Αρχή κατά της Διαφθοράς διαπίστωσε ότι η εν λόγω καταγγελία είναι εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων της καθόσον:

1. Από τους ισχυρισμούς που προβάλλονται στην καταγγελία και βάσει των όσων περιγράφονται σε αυτή, διαπιστώνεται ότι δεν προσκομίζονται επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν την περαιτέρω εξέτασή της, καθόσον απουσιάζει, έστω και κατ’ ελάχιστον, η περιγραφή οποιουδήποτε στοιχείου από το οποίο να προκύπτει δόλος πρόκλησης ζημίας εις βάρος τρίτου ή η απόκτηση παράνομου οφέλους.

2. Η Αρχή επισημαίνει ότι η υποβληθείσα καταγγελία είναι ανώνυμη, γεγονός που καθιστά αδύνατη την επικοινωνία με το πρόσωπο που προέβη στην καταγγελία για σκοπούς περαιτέρω διερεύνησης και εξεύρεσης πρόσθετων στοιχείων.

3. Οι πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν από τον αξιωματικό της Αστυνομίας, όπως περιγράφονται στην καταγγελία, ενδέχεται να συνιστούν ποινικά και/ή πειθαρχικά αδικήματα, για τη διερεύνηση των οποίων πιθανώς αρμόδια είναι άλλα σώματα ή/και υπηρεσίες της Αστυνομίας.

Ως εκ τούτου, η Αρχή κατά της Διαφθοράς παρότρυνε το πρόσωπο που προέβη στην καταγγελία να αποταθεί στην ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων, η οποία είναι η καθ’ ύλην αρμόδια αρχή για τη διερεύνηση ισχυρισμών και παραπόνων που αφορούν πράξεις μελών της Αστυνομίας, ή εναλλακτικά να υποβάλει καταγγελία στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας, η οποία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, διενεργεί έρευνες και ανακρίσεις κατόπιν επώνυμων ή ανώνυμων καταγγελιών, καθώς και κατόπιν πληροφοριών και αναφορών που αφορούν πράξεις διαφθοράς.