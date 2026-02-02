Φειδίας Παναγιώτου: Γραφείο με... πισίνα και κήπο στη Λεμεσό - Αυτό είναι το ενοικιαστήριο έγγραφο [Εικόνες]

Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν για τον ανεξάρτητο ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου και την οικία που ενοικιάζει στη Λεμεσό και συγκεκριμένα στα Πολεμίδια, παρά το βίντεο που ο ίδιος έκανε προσπαθώντας να δώσει απαντήσεις. Το ενοικιαστήριο έγγραφο που έχει και ο «Π» στην κατοχή του, περιγράφει λεπτομερώς τους όρους μίσθωσης της κατοικίας τεσσάρων υπνοδωματίων με πισίνα και κήπο στην περιοχή Κάτω Πολεμιδιών στη Λεμεσό και έχει προκαλέσει αντιδράσεις καθότι φαίνεται πως ενώ αναγράφεται ρητά ότι το σπίτι είναι για προσωπική χρήση, εντούτοις ο ευρωβουλευτής το χρησιμοποιεί και ως γραφείο.

Σύμφωνα με το συμβόλαιο, το μηνιαίο ενοίκιο του ακινήτου ανέρχεται στις 2.300 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει κοινόχρηστες δαπάνες. Στο κείμενο της μίσθωσης αναφέρεται ρητώς ότι ο ενοικιαστής επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητο για οικιστικούς σκοπούς, παρά το γεγονός ότι στις δημόσιες του τοποθετήσεις ο κ. Παναγιώτου έχει περιγράψει την μίσθωση ως εκείνη ενός πολιτικού γραφείου που στεγάζει την ομάδα του και συνεπώς τη δραστηριότητά του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τι προβλέπεται στο έγγραφο

Το ενοικιαστήριο έγγραφο προβλέπει επίσης την καταβολή εγγύησης ύψους 6.900 ευρώ, ισοδύναμο τριών μηνιαίων ενοικίων, πληρωτέας σε τρεις δόσεις μέσα στους πρώτους μήνες της μίσθωσης, με ρητή ρήτρα ότι η εγγύηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τελευταίο ενοίκιο. Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης, η ρήτρα επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να παρακρατήσει ολόκληρο το ποσό της εγγύησης, αυξάνοντας τις ανησυχίες για το αν ο ενοικιαστής θα επωφελείται πλήρως ή θα υποστεί οικονομική επιβάρυνση σε ενδεχόμενη αλλαγή σχεδίων.

Αναλυτικά, ορίζονται επιπρόσθετες υποχρεώσεις του ενοικιαστή, όπως η αποκλειστική χρήση του ακινήτου για κατοικία, η απαγόρευση υπομίσθωσης χωρίς έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη, η υποχρέωση πληρωμής όλων των λογαριασμών κοινής ωφελείας, η απαγόρευση αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών και δημιούργησης θορύβων που θα ενοχλούν τη γειτονιά. Ο συμβατικός χαρακτήρας των όρων τοποθετεί σε διαφορετικό πλαίσιο τη χρήση του ακινήτου από μια απλή επαγγελματική στέγη.

Δεν αρκεί το βίντεο

Με βίντεο που δημοσίευσε -όπως συνηθίζει- τις προηγούμενες ημέρες ο Φειδίας Παναγιώτου είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι χρησιμοποιεί κοινοτικά κονδύλια για να καλύψει το σύνολο του ποσού μίσθωσης, υποστηρίζοντας ότι από τα 2.300 ευρώ, τα 1.600 καλύπτονται από τα κονδύλια που χορηγεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ενοίκιο πολιτικών γραφείων και τα υπόλοιπα 700 καταβάλλονται από τον ίδιο. Έχει δηλώσει επίσης ότι ο ίδιος και η σύντροφός του ζουν σε ξεχωριστό, μικρότερο ενοικιαζόμενο ακίνητο με δική τους δαπάνη περίπου 1.200 ευρώ μηνιαίως, αποσαφηνίζοντας ότι αυτά τα χρήματα δεν προέρχονται από ευρωπαϊκά κονδύλια και αφορούν αποκλειστικά την προσωπική τους διαβίωση. Στο ίδιο βίντεο, είχε επιπλέον αναφέρει ότι χρησιμοποιεί τον ενοικιαζόμενο χώρο για την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των podcast που φιλοξενεί, κάτι που έχει πληροφορήσει αρμοδίως. Τα πιο πάνω, αν υπολογίσει κάποιος τον όρο που αναφέρει ότι η χρήση της οικίας είναι μόνο για ιδιοκατοίκηση, προκαλούν ερωτηματικά εκ νέου.

Παρά τις διευκρινίσεις του, κριτική έχει ασκηθεί για την ασάφεια που φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στην περιγραφή χρήσης του ακινήτου με βάση το επίσημο έγγραφο και στις δημόσιες δηλώσεις του ίδιου, εγείροντας ερωτήματα για το πού και πώς δαπανώνται κοινοτικοί πόροι. Δέον να τονιστεί ότιι η χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων για ενοίκιο πρέπει να συμμορφώνεται αυστηρά με τους εσωτερικούς κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη νομοθεσία για τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση των πόρων. Την ίδια ώρα, σημειώνεται πως η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου έχει ενώπιον της τις καταγγελίες, όπως αυτές απεστάλησαν από την Αρχή Κατά της Διαφθοράς, που ήταν και η πρώτη προ δύο μηνών που έλαβε ανώνυμες καταγγελίες κατά του ευρωβουλευτή.