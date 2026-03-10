Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Axios: Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η διοίκηση Τραμπ επικαλέστηκε τρεις λόγους, μεταξύ αυτών τον στόχο να συνεργαστεί με τον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ισραήλ να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών του Ιράν, αναφέρει δημοσίευμα του Axios, επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Σχετικά άρθρα:

Η Ουάσιγκτον έστειλε το μήνυμα σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο και στον αρχηγό του επιτελείου των IDF Εγιάλ Ζαμίρ, έγραψε το Axios, επικαλούμενο έναν Ισραηλινό αξιωματούχο.

Η διοίκηση Τραμπ επικαλέστηκε τρεις λόγους, μεταξύ αυτών τον στόχο να συνεργαστεί με τον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Άλλοι λόγοι περιλαμβάνουν έναν φόβο ότι τέτοια πλήγματα θα βλάψουν τον ιρανικό λαό και θα πυροδοτήσουν μαζικές επιθέσεις αντιποίνων από το Ιράν εναντίον ενεργειακών υποδομών σε κράτη του Κόλπου, γράφει το Axios.

Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί σε αιτήματα να σχολιάσουν.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΙΣΡΑΗΛΔΙΕΘΝΗΙΡΑΝΗΠΑΕΠΙΘΕΣΗ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα