Τον λατρέψαμε ως ηθοποιό - Μας μάγεψε σαν παρουσιαστής: Αναγνωρίζετε τον νεαρό της φωτογραφίας;

Οι φανατικοί της ελληνικής τηλεόρασης και του θεάτρου ίσως αναγνωρίσουν αμέσως τον ηθοποιό στη φωτογραφία.

Πρόκειται για τον Τάσο Ιορδανίδη ο οποίος κοινοποίησε στο Instagram καρουζέλ φωτογραφιών από τα παιδικά του χρόνια, προκαλώντας νοσταλγικά σχόλια από τους θαυμαστές του.

Ο Τάσος Ιορδανίδης είναι παντρεμένος με τη Θάλεια Ματίκα εδώ και 17 χρόνια και έχει μιλήσει επανειλημμένα για τον μεγάλο έρωτα που εξακολουθεί να τους συνδέει. Μαζί έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια.

Φέτος, ο ηθοποιός επιστρέφει στη μικρή οθόνη με τη νέα σειρά «Μία νύχτα μόνο», όπου ξεχωρίζει με την ερμηνεία του. Παράλληλα, τα σαββατοκύριακα αναλαμβάνει τα ηνία της πρωινής εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;», προσφέροντας ένα φιλικό και ζεστό καλωσόρισμα στους τηλεθεατές.