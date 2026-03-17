Θύμα του Χριστοδουλίδη και ο τουρισμός

«Ζόρικα τα πράγματα στον τουρισμό», έγραψε χθες ο «Π». Πώς να μην είναι, όταν στον βωμό των επικοινωνιακών παιχνιδιών ο Πρόεδρος θυσίασε τη φετινή τουριστική σεζόν; Όλο αυτό το πολεμικό κλίμα που δημιούργησε, ήταν απαραίτητο; Χρειαζόταν να έρθει στην Κύπρο ο Μακρόν, για να αμολήσει την κοτσάνα του, ότι δήθεν η Κύπρος «δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους»; Την επόμενη ημέρα, βεβαίως, ο Βίκτωρας προσπάθησε να τα διορθώσει, λέγοντας μας βασικά ότι, όταν έλεγε ο Μακρόν «κατά της Κύπρου» δεν εννοούσε κατά της Κύπρου... Όμως, το πουλί επέτασε, καθώς οι δηλώσεις Μακρόν προβλήθηκαν ανά το παγκόσμιο. Κατά τα άλλα, στον Πρωταρά περιμένουν τουρίστες; Ούτε έναν άνθρωπο στο Προεδρικό να τον συμβουλεύει δεν έχει;

ΜΧΣ