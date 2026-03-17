Θύμα του Χριστοδουλίδη και ο τουρισμός

«Ζόρικα τα πράγματα στον τουρισμό», έγραψε χθες ο «Π». Πώς να μην είναι, όταν στον βωμό των επικοινωνιακών παιχνιδιών ο Πρόεδρος θυσίασε τη φετινή τουριστική σεζόν; Όλο αυτό το πολεμικό κλίμα που δημιούργησε, ήταν απαραίτητο; Χρειαζόταν να έρθει στην Κύπρο ο Μακρόν, για να αμολήσει την κοτσάνα του, ότι δήθεν η Κύπρος «δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους»; Την επόμενη ημέρα, βεβαίως, ο Βίκτωρας προσπάθησε να τα διορθώσει, λέγοντας μας βασικά ότι, όταν έλεγε ο Μακρόν «κατά της Κύπρου» δεν εννοούσε κατά της Κύπρου... Όμως, το πουλί επέτασε, καθώς οι δηλώσεις Μακρόν προβλήθηκαν ανά το παγκόσμιο. Κατά τα άλλα, στον Πρωταρά περιμένουν τουρίστες; Ούτε έναν άνθρωπο στο Προεδρικό να τον συμβουλεύει δεν έχει;

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

