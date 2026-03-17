Επιτέλους ας κυβερνήσει αυτός ο Πρόεδρος

Συνεχίζει το μόνιμο παραμυθάκι της η Υπουργός Γεωργίας, ότι οι «παραιτήσεις βρίσκονται από την πρώτη ημέρα στο γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας». Είναι άξιο απορίας, πως μια τέτοια δήλωση γίνεται ασμένως αποδεκτή, από αυτόν του οποίου στο «γραφείο βρίσκονται οι παραιτήσεις των Υπουργών». Ειλικρινά ακόμη και εμείς, που ασκούμε κριτική στο Πρόεδρο, δεν αναμέναμε τόσο μεγάλη απουσία ενσυναίσθησης από τον Χριστοδουλίδη και τα μέλη αυτής της κυβέρνησης. Ας βγουν τότε να πουν δημοσίως, ότι όλα βαίνουν καλώς, ποσώς έχουμε πρόβλημα στο υδατικό, δεν κάηκε καμία έκταση το περασμένο καλοκαίρι, δεν είναι κρυμμένα σειρά περιβαλλοντικών σκανδάλων στα γραφεία των αρμοδίων του υπουργείου και τώρα δεν υπάρχει κανένας αφθώδης πυρετός. Πότε ο σημερινός Πρόεδρος θα αποφασίσει, να ασχοληθεί με την διακυβέρνηση του τόπου;

ΧΡγ