Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
Παραπολιτικά

Επιτέλους ας κυβερνήσει αυτός ο Πρόεδρος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συνεχίζει το μόνιμο παραμυθάκι της η Υπουργός  Γεωργίας, ότι οι  «παραιτήσεις βρίσκονται από την πρώτη ημέρα στο γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας». Είναι άξιο απορίας, πως μια τέτοια δήλωση γίνεται ασμένως αποδεκτή, από αυτόν του οποίου στο «γραφείο βρίσκονται οι παραιτήσεις των Υπουργών». Ειλικρινά ακόμη και εμείς, που ασκούμε κριτική στο Πρόεδρο, δεν αναμέναμε τόσο μεγάλη απουσία ενσυναίσθησης από τον Χριστοδουλίδη και τα μέλη αυτής της κυβέρνησης. Ας βγουν τότε να πουν δημοσίως, ότι όλα βαίνουν καλώς, ποσώς έχουμε πρόβλημα στο υδατικό, δεν κάηκε καμία έκταση το περασμένο καλοκαίρι, δεν είναι κρυμμένα σειρά περιβαλλοντικών σκανδάλων στα γραφεία των αρμοδίων του υπουργείου και τώρα δεν υπάρχει κανένας αφθώδης πυρετός. Πότε ο σημερινός Πρόεδρος θα αποφασίσει, να ασχοληθεί με την διακυβέρνηση του τόπου;

ΧΡγ

 

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

