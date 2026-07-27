Από τη Μεσσηνία ως την Ισλανδία: Τα μέρη όπου ζωντάνεψε η «Οδύσσεια» του Νόλαν

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), μεταφέρει τους θεατές σε εντυπωσιακές τοποθεσίες στην Ελλάδα, το Μαρόκο, την Ιταλία, την Ισλανδία και τη Σκωτία, χωρίς να λείπουν και ορισμένα γυρίσματα σε στούντιο του Λος Άντζελες.

Τα γυρίσματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του ομηρικού έπους με τον Ματ Ντέιμον (Matt Damon) στον ρόλο του Οδυσσέα πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο χρόνο και διήρκεσαν 91 ημέρες. Έγιναν εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX: στα ανοιχτά της θάλασσας, σε βουνά, σπηλιές και παραλίες, από το Hjörleifshöfði της Ισλανδίας και τη Μεσσηνία μέχρι την Εσαουίρα στο Μαρόκο.

«Στο τέλος, είχαμε όλοι εξαντληθεί σε βαθμό που δεν έχω ξαναζήσει σε καμία άλλη ταινία» παραδέχτηκε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης στο Empire.

Το παλάτι του Οδυσσέα και της Πηνελόπης (Αν Χάθαγουεϊ) πήρε σάρκα και οστά στα στούντιο της Sony στο Λος Άντζελες, αλλά και στο νησί Φαβινιάνα, δυτικά της Σικελίας. Συγκεκριμένα, το επιβλητικό κάστρο στην κορυφή του λόφου της Φαβινιάνα αξιοποιήθηκε για τα εξωτερικά γυρίσματα του ανακτόρου της Ιθάκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ