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Από ναρκωτικά μέχρι παράνομη παραμονή - Δώδεκα συλλήψεις και εκατοντάδες έλεγχοι σε παγκύπριες αστυνομικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Αστυνομία προχώρησε σε συντονισμένες επιχειρήσεις σε όλες τις επαρχίες, με στόχο την πρόληψη της εγκληματικότητας και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών.

Δώδεκα πρόσωπα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια συντονισμένων αστυνομικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ που πέρασε ανά το παγκύπριο, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούν υποθέσεις κλοπής, παράνομης εισόδου σε περιουσία, παράνομης κατοχής περιουσίας, παράνομης κατοχής ναρκωτικών, καθώς και παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 583 οχήματα, ενώ ελέγχθηκαν συνολικά 822 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 69 έλεγχοι σε υποστατικά, από τους οποίους προέκυψαν έντεκα καταγγελίες.

Κατά τους τροχονομικούς ελέγχους καταγγέλθηκαν 316 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ διερευνώνται ακόμη 12 υποθέσεις τροχαίων παραβάσεων. Επιπλέον, 10 οχήματα κατακρατήθηκαν στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων.

Από τις τροχαίες παραβάσεις, οι 115 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και οι δέκα οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Παράλληλα, εντοπίστηκε μία υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, ύστερα από προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ.

Συνολικά διενεργήθηκαν 151 έλεγχοι αλκοτέστ και ένας έλεγχος για ανίχνευση ναρκωτικών σε οδηγούς.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος συνεχίζονται σε καθημερινή βάση, με ενισχυμένη παρουσία μελών της, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με στόχο την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

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