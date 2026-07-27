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Μακελειό σε φεστιβάλ στο Σιάτλ: Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Αστυνομία του Σιάτλ απέκλεισε την περιοχή και κάλεσε τους πολίτες να την αποφεύγουν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που έπεσαν το βράδυ της Κυριακής στο Seattle Center, την ώρα που ολοκληρωνόταν το δημοφιλές τριήμερο φεστιβάλ φαγητού «Bite of Seattle».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σιάτλ, τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο λίγο μετά τις 18:00 και επιχείρησαν να επαναφέρουν δύο τραυματίες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Τέσσερις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Harborview Medical Center, με όλους να φέρουν τραύματα από πυροβόλο όπλο. Μία γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι –ανάμεσά τους ένας ανήλικος, ένας 23χρονος και μία 39χρονη– βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Μία ακόμη 40χρονη, η οποία υπέστη ελαφρά τραύματα, αρνήθηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Η Αστυνομία του Σιάτλ απέκλεισε την περιοχή και κάλεσε τους πολίτες να την αποφεύγουν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης. Στην έρευνα συνδράμουν και ειδικοί πράκτορες της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF).

 

Το Bite of Seattle αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και δημοφιλέστερα φεστιβάλ της πόλης, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες με δεκάδες περίπτερα γαστρονομίας, συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

ΜΕ πληροφορίες από nbc.news

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