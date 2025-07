Η Φλερ Ιστ εμφανίζεται ως Τίνα Τέρνερ στο μιούζικαλ «Tina- The Tina Turner» (βίντεο)

Η γεννημένη στο Λονδίνο τραγουδίστρια, πρώην φιναλίστ του X Factor και παρουσιάστρια του «Strictly It Takes Two», ανέλαβε τον ρόλο στο θέατρο Aldwych τον περασμένο μήνα και θα τον μοιραστεί με την Κάρις Άντερσον για το τελευταίο σκέλος της παράστασης, που ολοκληρώνεται στις 13 Σεπτεμβρίου.

Το μιούζικαλ παρουσιάζεται στο Γουέστ Εντ για πάνω από επτά χρόνια και αφηγείται την ιστορία επιστροφής της βασίλισσας του ροκ εν ρολ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της, «River Deep, Mountain High», «We Don't Need Another Hero (Thunderdome)», «Proud Mary», «The Best» και «What's Love Got To Do With It» ακούγονται στην παράσταση.

«Είναι καταπληκτικό, είναι απίστευτο», δήλωσε η Φλερ Ιστ στην εφημερίδα The Standard. «Μετά από όλες τις πρόβες, ήταν ωραίο να έχω κοινό και να ακούω τις αντιδράσεις και να νιώθω την ενέργεια. Είναι απίστευτο» συμπλήρωσε.

Η παραγωγός Τάλι Πέλμαν δήλωσε: «Είμαι μεγάλη θαυμάστρια της Φλερ, την οποία πάντα θεωρούσα εξαιρετικό ταλέντο η οποία, όπως και η Τίνα Τέρνερ, δεν θα επιτρέψει στον εαυτό της να καθορίζεται από τους άλλους. Η γενναιοδωρία, η αισιοδοξία, η καλοσύνη και η αποφασιστικότητα της Φλερ είναι όλα χαρακτηριστικά που διακρίνουν πραγματικά την Τίνα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που αποφάσισε να κάνει το ντεμπούτο της στη σκηνή στο μιούζικαλ μας».

Το μιούζικαλ σκηνοθέτησε η Φιλίντα Λόιντ σε σενάριο της βραβευμένης με Πούλιτζερ Κάτορι Χολ και χορογραφίες του Άντονι βαν Λάαστ.

Πηγή: cnn.gr

Στιγμιότυπο από την παράσταση: