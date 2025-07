Σειρά ντοκιμαντέρ της Ινές Νόβατσιτς για τα παιδιά influencers

Η σκηνοθέτρια Ινές Νόβατσιτς αφιέρωσε πέντε χρόνια παρακολουθώντας την πρώτη γενιά παιδιών influencers για τη σειρά ντοκιμαντέρ «Born to be Viral: The Real Lives of Kidfluencers».

Η σειρά έξι επεισοδίων του ABC News Studios εξερευνά τη ζωή της οικογένειας Φίσερ, Μορμόνων bloggers με πέντε παιδιά, της οικογένειας ΜακΛουρ και των διδύμων παιδιών influencers, Έιβα και Αλέξις, που έχουν καταταχθεί σύμφωνα με το Forbes ως κορυφαία στο είδος τους, της influencer Like Nastya και του νεοεμφανιζόμενου influencer Ίθαν Ροντρίγκεζ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ