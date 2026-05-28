Eurovision 2026: Η Dara έγινε η πρώτη Βουλγάρα καλλιτέχνιδα που μπήκε στο Billboard (βίντεο)

Μετά τη νίκη της στη φετινή Eurovision, η Dara έγινε η πρώτη Βουλγάρα καλλιτέχνιδα που μπήκε στο Billboard Global 200.

Το τραγούδι της «Bangaranga», με το οποίο κατέκτησε τον διαγωνισμό συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς και το οποίο φέρει και την υπογραφή του Έλληνα Δημήτρη Κοντόπουλου, έκανε ντεμπούτο αυτή την εβδομάδα στο παγκόσμιο chart streaming, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή του απήχηση.

Η Dara κατέλαβε την 90ή θέση στη λίστα με τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες παγκοσμίως, σε περισσότερες από 200 χώρες. Η ίδια γιόρτασε το επίτευγμα με ενθουσιασμό στα social media, δημοσιεύοντας βίντεο όπου χοροπηδά στον καναπέ της και κάνει πρόποση στην κάμερα.

Τι σημαίνει το «Bangaranga»

Παρά την απήχηση του τραγουδιού, πολλοί μπορεί ακόμα να μην γνωρίζουν τι σημαίνει η λέξη «Bangaranga». Σύμφωνα με δηλώσεις που έχει κάνει η Dara στο BBC εκφράζει ένα συναίσθημα:

«Είναι ένα συναίσθημα πως όλα θα πάνε καλά, ότι όλα είναι πιθανά. Δίνω μία μάχη με το άγχος και ένα πράγμα που με βοήθησε ήταν η συζήτηση που έκανα με τον εαυτό μου και τον ρωτούσα "ποια είναι η αξία σου;" και βρήκα ότι το να είσαι ο εαυτός σου και να παραμένεις αυθεντικός είναι το πιο ισχυρό πράγμα. Και το να είσαι τολμηρός, να διαλέγεις το στυλ σου. Νομίζω ότι αυτό το συναίσθημα μπορεί να ξυπνήσει στον καθένα αν πει "δεν το κάνω για την αποδοχή, το κάνω επειδή αυτό είμαι εγώ"», είχε πει.

@bbc Baffled over Bangaranga? Bulgaria's Eurovision act DARA is here to explain the meaning behind the banger! Follow all the #Eurovision2026 action on Radio 2 on BBC Sounds 🧡 #Eurovision ♬ original sound - BBC

Πηγή: protothema.gr