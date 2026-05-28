Αντιδρούν οι Βρυξέλλες για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την Τουρκία στις προετοιμασίες για την COP31

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| People

Eurovision 2026: Η Dara έγινε η πρώτη Βουλγάρα καλλιτέχνιδα που μπήκε στο Billboard (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η τραγουδίστρια κατέλαβε την 90ή θέση στη λίστα με τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες παγκοσμίως

Μετά τη νίκη της στη φετινή Eurovision, η Dara έγινε η πρώτη Βουλγάρα καλλιτέχνιδα που μπήκε στο Billboard Global 200.

Το τραγούδι της «Bangaranga», με το οποίο κατέκτησε τον διαγωνισμό συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς και το οποίο φέρει και την υπογραφή του Έλληνα Δημήτρη Κοντόπουλου, έκανε ντεμπούτο αυτή την εβδομάδα στο παγκόσμιο chart streaming, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή του απήχηση.

Η Dara κατέλαβε την 90ή θέση στη λίστα με τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες παγκοσμίως, σε περισσότερες από 200 χώρες. Η ίδια γιόρτασε το επίτευγμα με ενθουσιασμό στα social media, δημοσιεύοντας βίντεο όπου χοροπηδά στον καναπέ της και κάνει πρόποση στην κάμερα.

 

Τι σημαίνει το «Bangaranga»

Παρά την απήχηση του τραγουδιού, πολλοί μπορεί ακόμα να μην γνωρίζουν τι σημαίνει η λέξη «Bangaranga». Σύμφωνα με δηλώσεις που έχει κάνει η Dara στο BBC εκφράζει ένα συναίσθημα:

«Είναι ένα συναίσθημα πως όλα θα πάνε καλά, ότι όλα είναι πιθανά. Δίνω μία μάχη με το άγχος και ένα πράγμα που με βοήθησε ήταν η συζήτηση που έκανα με τον εαυτό μου και τον ρωτούσα "ποια είναι η αξία σου;" και βρήκα ότι το να είσαι ο εαυτός σου και να παραμένεις αυθεντικός είναι το πιο ισχυρό πράγμα. Και το να είσαι τολμηρός, να διαλέγεις το στυλ σου. Νομίζω ότι αυτό το συναίσθημα μπορεί να ξυπνήσει στον καθένα αν πει "δεν το κάνω για την αποδοχή, το κάνω επειδή αυτό είμαι εγώ"», είχε πει.

@bbc

Baffled over Bangaranga? Bulgaria's Eurovision act DARA is here to explain the meaning behind the banger! Follow all the #Eurovision2026 action on Radio 2 on BBC Sounds 🧡 #Eurovision

♬ original sound - BBC

Πηγή: protothema.gr

Tags

ΒουλγαρίανικητέςEUROVISION 2026Buzzlife

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα