Πρόστιμο €15 χιλιάδες σε οδηγό στο οδόφραγμα - Κουβαλούσε 40 φιάλες ψυκτικού αερίου από Τουρκία

Στην κατάσχεση 40 φιαλών ψυκτικού αερίου, καθώς και εμπορικού οχήματος, προχώρησαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, ενώ συνελήφθη και 36χρονος Τουρκοκύπριος οδηγός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Μαΐου, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων για εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής.

Κατά τον έλεγχο του διερχόμενου εμπορικού οχήματος, οι λειτουργοί εντόπισαν στον αποθηκευτικό χώρο 40 φιάλες ψυκτικού αερίου. Όταν ρωτήθηκε από τους λειτουργούς, ο οδηγός φέρεται να ανέφερε ότι δεν κατείχε οποιαδήποτε συνοδευτικά έγγραφα για τα εμπορεύματα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, λόγω εύλογης υποψίας ότι οι φιάλες προέρχονταν από την Τουρκία, οι λειτουργοί προχώρησαν στην κατάσχεση τόσο των εμπορευμάτων όσο και του οχήματος, ενώ συνελήφθη και ο οδηγός.

Αργότερα, ο 36χρονος αφέθηκε ελεύθερος αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης, με την καταβολή ποσού ύψους 15 χιλιάδων ευρώ.

Οι κατασχεθείσες φιάλες μεταφέρθηκαν σε αποθήκη του Τελωνείου Λευκωσίας, όπου θα παραμείνουν μέχρι την καταστροφή ή ανακύκλωσή τους από εγκεκριμένη εταιρεία.