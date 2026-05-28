Σωτήρης Ιωάννου στο ΠΟΛcast: Οι σκέψεις του ΕΛΑΜ για την προεδρία της Βουλής – Πότε και γιατί τα στελέχη φοράνε μαύρα

Το ΕΛΑΜ στήριξε την υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου για το αξίωμα της Προέδρου της Βουλής κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, αλλά η ίδια μας αδίκησε με τη στάση της, δηλώνει ο βουλευτής του κόμματος Σωτήρης Ιωάννου, τονίζοντας ότι οι λόγοι δεν είναι προσωπικοί.

Φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast και τους δημοσιογράφους Σταύρο Αντωνίου και Άντρη Δανιήλ, ο κ. Ιωάννου εξηγεί ποιους και γιατί αποκλείει από τις επιλογές του το ΕΛΑΜ στο πλαίσιο των συνεργειών για την Προεδρία της Βουλής. Ακολούθως αναφέρει ότι το ενδιαφέρον του ΕΛΑΜ εστιάζει σε συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές επιτροπές και προχωρεί σε ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσματος.

«Δεν συγκυβερνούμε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη», τονίζει ο κ. Ιωάννου, «διατηρούμε τις θέσεις μας ως ΕΛΑΜ». Προσθέτει δε ότι «στηρίξαμε αρκετές πολιτικές του Προέδρου, κυρίως στην εξωτερική πολιτική αλλά και τη φορολογική μεταρρύθμιση, τονίζοντας ότι «υπήρξαμε και σκληροί επικριτές όταν παραβιάζονται κόκκινες γραμμές του ΕΛΑΜ».

Ιδανική λύση είναι το ενιαίο κράτος, σημειώνει, τονίζοντας τη διαφωνία του ΕΛΑΜ με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) στα οποία συμφώνησε, αλλά δεν έχουν τίποτε να προσφέρουν στο θέμα της λύσης του Κυπριακού ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σωτήρης Ιωάννου εμφανίζεται επικριτικός για το χειρισμό του αφθώδους πυρετού και του παρεμπορίου, όπως είπε, από τα κατεχόμενα, επιμένοντας στη θέση του ΕΛΑΜ για κλείσιμο όλων των οδοφραγμάτων. «Εμείς», είπε, «αντιμετωπίζουμε με πολιτικό τρόπο το ζήτημα». Ταυτόχρονα καλείται να απαντήσει σε ζητήματα για τα οποία το ΕΛΑΜ κρίνεται για στοχοποίηση κοινωνικών ομάδων και ανθρώπινα δικαιώματα όπως η υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια.

«Το χρώμα δεν καθορίζει ποιοι είμαστε και δεν είμαστε κολλημένοι», σημειώνει ο κ. Ιωάννου, αναφέροντας πότε και γιατί τα στελέχη του ΕΛΑΜ επιλέγουν το μαύρο χρώμα ως κώδικα ενδυμασίας.

