Λαμπροί εορτασμοί στα επίσημα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου στο Λονδίνο (φώτος/βίντεο)

Με τη συμμετοχή χιλιάδων θεατών πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο οι εορτασμοί για τα επίσημα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου, στο πλαίσιο της καθιερωμένης τελετής Trooping the Colour, όπως μεταδίδει το Parapolitika.gr.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παραδόσεις της βρετανικής μοναρχίας, η οποία διατηρείται εδώ και σχεδόν 300 χρόνια και προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο και το εξωτερικό.

The King and Queen leave Buckingham Palace for The King’s Birthday Parade, also known as Trooping the Colour. pic.twitter.com/txZkmdH4ju — The Royal Family (@RoyalFamily) June 13, 2026

Σύμφωνα με το Parapolitika.gr, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα ηγήθηκαν της πομπής από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ προς το Horse Guards Parade, όπου πραγματοποιήθηκε το κύριο τελετουργικό μέρος της εκδήλωσης. Ο μονάρχης μετακινήθηκε για δεύτερη διαδοχική χρονιά με άμαξα, καθώς συνεχίζει τη θεραπευτική αγωγή που ακολουθεί για τον καρκίνο.

A family at the heart of the nation.#TroopingTheColour pic.twitter.com/EbdCjklThG — Royal Central (@RoyalCentral) June 13, 2026

Η παρέλαση ξεκίνησε το πρωί με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.400 στρατιωτών, περίπου 200 αλόγων και άνω των 400 μουσικών στρατιωτικών σχημάτων. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, η πομπή επέστρεψε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπου το πρόγραμμα κορυφώθηκε με την παρουσία της βασιλικής οικογένειας στο μπαλκόνι και την αεροπορική επίδειξη των Red Arrows.

Οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν τις εκδηλώσεις, με πλήθος κόσμου να καταλαμβάνει θέσεις από νωρίς κατά μήκος του The Mall, του κεντρικού δρόμου που οδηγεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Thousands make their way down The Mall as excitement builds ahead of the Royal Family's balcony appearance and the RAF flypast.#TroopingTheColour pic.twitter.com/fML6qwfzwP — Royal Central (@RoyalCentral) June 13, 2026

Ξεχωριστή παρουσία στους εορτασμούς είχε η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, η οποία συμμετείχε μαζί με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τα τρία παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις. Η οικογένεια έφτασε στα Ανάκτορα με μία μπορντό Bentley για να λάβει μέρος στις εκδηλώσεις.

Just end watched the Red Arrows fly ✈️✈️✈️✈️ #TroopingTheColour pic.twitter.com/yhlNf3CVIJ — JIX5A (@JIX5A) June 13, 2026

Όπως αναφέρει το Parapolitika.gr, η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε ένα γαλάζιο παλτό με λευκές λεπτομέρειες, δημιουργία της Catherine Walker, το οποίο συνδύασε με μεγάλο καπέλο στην ίδια αισθητική. Η πριγκίπισσα Σάρλοτ εμφανίστηκε με λευκό φόρεμα και λευκό φιόγκο στα μαλλιά, ενώ οι πρίγκιπες Τζορτζ και Λούις φόρεσαν γραβάτες σε γαλάζια απόχρωση, εναρμονισμένες με την εμφάνιση της μητέρας τους. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ συμμετείχε στην τελετή φορώντας τη στρατιωτική του στολή.

The King and Queen have led a procession of the Royal Family for the famous #TroopingTheColour ceremony to mark the monarch's official birthday. https://t.co/h2DFwlw8hK (Images: PA). pic.twitter.com/5vJuWnMU1i — Solihull Updates (@SolihullUpdates) June 13, 2026

Στους εορτασμούς έδωσαν το παρών σχεδόν όλα τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, με μοναδική εξαίρεση τον πρίγκιπα Άντριου, σύμφωνα με το Parapolitika.gr.