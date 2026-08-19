Το ΑΚΡ καλεί την Ελλάδα να μην βασίζεται στο Ισραήλ για το Αιγαίο - Τι αναφέρει για την Αγιά Σοφιά

Ο Γενικός Γραμματέας του τουρκικού κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και βουλευτής Σμύρνης, Εγιούπ Καντίρ Ινάν κάλεσε την Αθήνα να μην επιχειρεί, όπως υποστήριξε, να «δημιουργήσει χώρο» για τον εαυτό της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο «βασιζόμενη στο Ισραήλ».

Οι δηλώσεις του έγιναν στην Έφεσο, κατά την τελετή λήξης των Θερινών Σχολείων της TÜGVA, και δημοσιεύθηκαν από τη φιλοκυβερνητική Hürriyet, ενώ στις 19 Αυγούστου αναπαράχθηκαν και από την ιστοσελίδα haberler, με αναφορά ως πηγή στο πρακτορείο Anadolu.

Απευθυνόμενος ειδικά στην Ελλάδα, ο Ινάν συνέδεσε τις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις με τις εξελίξεις στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. «Απευθυνόμαστε σε ολόκληρο τον κόσμο: Κανείς δεν πρέπει να κάνει σχέδια βασιζόμενος στην ισραηλινή κατοχή», ανέφερε.

«Παρομοίως, προειδοποιούμε την Ελλάδα, ακριβώς απέναντι από τη θάλασσα. Μην προσπαθήσετε να δημιουργήσετε χώρο για τον εαυτό σας στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο, βασιζόμενοι στο Ισραήλ. Αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι που σήμερα σας φαντάζει σαν πλεονέκτημα, αύριο θα γίνει το τέλος σας» πρόσθεσε.

Η Hürriyet παρουσίασε τη συγκεκριμένη αναφορά ως ένα από τα ισχυρότερα μηνύματα εξωτερικής πολιτικής της ομιλίας του στελέχους του ΑΚΡ.

Αναφορές και στην Αγία Σοφία

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΡ αναφέρθηκε επίσης στην επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τεμένους, επικαλούμενος παλαιότερη δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Αγία Σοφία θα σπάσει τις αλυσίδες της», είπε, προσθέτοντας ότι ο Τούρκος Πρόεδρος «έκανε αυτές τις αλυσίδες κομμάτια».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ και ο γιος του Τούρκου Προέδρου, Νετζμεντίν Μπιλάλ Ερντογάν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ινάν και στη χρήση αρχαίων ελληνικών ονομασιών στην περιοχή του Αιγαίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Hürriyet, επέκρινε τη χρήση ελληνικών ονομάτων για τοποθεσίες, επιχειρήσεις και τοπικά προϊόντα, προβάλλοντας παράλληλα την ιστορική σημασία της ονομασίας «Selçuk».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε ιεραποστολικές δραστηριότητες στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία επιτρέπει την ελεύθερη άσκηση διαφορετικών θρησκειών, αλλά δεν πρόκειται να δεχθεί, όπως είπε, «εκμετάλλευση αυτής της ανοχής».

«Η ανεκτικότητά μας πηγάζει από την ευγένειά μας. Ωστόσο, δεν θα κάνουμε ποτέ παραχωρήσεις σε όσους την εκλαμβάνουν ως αδυναμία», δήλωσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ