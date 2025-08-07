Μάθιου ΜακΚόναχι: Αυτός είναι ο λόγος που έχασε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον «Τιτανικό» - Τι του ζήτησε ο Κάμερον και αρνήθηκε

Αν και ο Μάθιου ΜακΚόναχι είχε βρεθεί πολύ κοντά στον ρόλο του Τζακ Ντόουσον στη θρυλική ταινία «Τιτανικός» του Τζέιμς Κάμερον, η άρνησή του να εγκαταλείψει την τεξανή προφορά του στη διάρκεια της οντισιόν φέρεται να του κόστισε την ευκαιρία. Τον ρόλο πήρε τελικά ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, κερδίζοντας παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

Στο έργο «The Bigger Picture» του παραγωγού της ταινίας Τζον Λαντάου, που πέθανε το 2024 από καρκίνο και υπήρξε επί χρόνια στενός συνεργάτης του Κάμερον, ο ΜακΚόναχι εμφανίζεται ως βασικός υποψήφιος για τον αντρικό πρωταγωνιστικό ρόλο. Σύμφωνα με απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο newsletter What I’m Hearing του Μάθιου Μπελόνι στις 5 Αυγούστου, ο ηθοποιός από το Τέξας συμμετείχε σε δοκιμαστικό μαζί με την Κέιτ Γουίνσλετ, η οποία «είχε ενθουσιαστεί με τον Μάθιου, την παρουσία και τη γοητεία του».

«Ο Μάθιου έκανε τη σκηνή με την τεξανή προφορά», αναφέρει ο Λαντάου. Όπως θυμάται, ο Κάμερον του είπε: «Πολύ καλό. Τώρα ας το δοκιμάσουμε αλλιώς». Όμως, ο ΜακΚόναχι δεν ήθελε να ακολουθήσει τις υποδείξεις του. Σύμφωνα με τον Λαντάου, του απάντησε: «Όχι. Ήταν αρκετά καλό. Ευχαριστώ». Ο παραγωγός σχολιάζει σε άλλο σημείο: «Ας πούμε απλώς ότι αυτό ήταν το τέλος για τον ΜακΚόναχι».

Ο ΜακΚόναχι είχε αναφερθεί στο περιστατικό το 2021, μιλώντας στο podcast Literally! with Rob Lowe.

«Πήγα και έκανα ανάγνωση με την Κέιτ Γουίνσλετ, και δεν ήταν μια απλή audition – το γύρισαν σε κάμερα, δηλαδή ήταν πλέον στο στάδιο του screen test», είχε πει. «Όταν φύγαμε, ήταν μια από αυτές τις στιγμές που σε ακολουθούν έξω και σου λένε “Πήγε τέλεια”. Σχεδόν σε αγκαλιάζουν». Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είχε προσθέσει: «Πραγματικά πίστεψα ότι θα γινόταν.

Δεν έγινε». Αν και οι φήμες για χρόνια τον ήθελαν να έχει απορρίψει τον ρόλο, ο ίδιος είχε διευκρινίσει: «Ρώτησα τον Κάμερον γι’ αυτό, γιατί η φήμη που κυκλοφορούσε ήταν ότι μου προσφέρθηκε ο ρόλος και τον αρνήθηκα. Δεν είναι αλήθεια. Δεν μου προσφέρθηκε ποτέ αυτός ο ρόλος». Αν και η καριέρα του ΜακΚόναχι εκτοξεύτηκε τα επόμενα χρόνια, ο ίδιος εξομολογήθηκε πως ένιωσε πικρία που δεν συμμετείχε στην ταινία, η οποία απέφερε πάνω από 1,5 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office και κέρδισε 11 Όσκαρ. «Για ένα διάστημα έλεγα, “Πρέπει να βρω αυτόν τον ατζέντη. Είναι μπερδεμένος”», αστειεύτηκε. «Αλλά όχι, δεν μου έγινε ποτέ πρόταση», κατέληξε.

protothema.gr